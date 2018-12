Het Europese verhaal van Standard is voorbij: Luikenaars blijven in Turkije steken op scoreloos gelijkspel DMM

13 december 2018

20u47 0 Akhisar Belediyespor AKH AKH 0 einde 0 STA STA Standard Europa League Standard is Europees uitgeschakeld. De Luikenaars kwamen tegen het Turkse Akhisar niet verder dan een 0-0-gelijkspel. De Rouches hadden minstens een overwinning nodig om zich te plaatsen voor de volgende ronde in de Europa League.

Alle ogen op Mehdi Carcela vanavond. De middenvelder was aan zijn 200ste partij voor Standard toe en mocht daarin een onverhoopte kwalificatie voor de 1/16de finales in de Europa League proberen vrij te stellen. Standard moest daarvoor wel voorbij Akhisar en het moest hopen dat het resultaat in de partij tussen Krasnodar en Sevilla in de plooien viel.

Twee voorwaarden dus, maar aan de eerste werd nooit voldaan. De Rouches konden in Turkije niet overtuigen tegen het kneusje uit de groep. In de eerste helft misten de Turken onbegrijpelijk de kans op de 1-0. Aan de overzijde konden Vanheusden en Orlando Sa niet scoren. In het vierde kwart dan toch Carcela. De dribbelaar passeerde enkele mannetjes en ging bij het ingaan van de zestien tegen de grond. Geel voor een schwalbe, oordeelde de scheidsrechter. Al had een penalty ook gekund. Moeilijk te zeggen.

In een verder vrij steriele tweede helft kwam Standard nog één keer dicht bij de overwinning, maar Orlanda Sa - weer hij - miste zijn schot compleet na een assist van Mpoku. Ook Emond en Oulare konden het tij niet meer keren. Die laatste moest na een botsing met de Turkse doelman zelfs nog vroegtijdig weer naar de kant.

Met het gelijkspel eindigt Standard als derde in zijn groep met 10 punten. Sevilla en Krasnodar totaliseren er elk 12. De Spanjaarden zijn groepswinnaar, Krasnodar is tweede. Hoe dan ook einde verhaal in Europa voor de mannen van Michel Preud’homme.