Herbeleef hoe Essevee zich kranig verweerde, maar wel 3-1-verlies leed bij Nice

Het mag dan wel niet echt meer draaien in de Jupiler Pro League, in de Europa League heeft Zulte Waregem wel nog een kans om door te stoten. Het volgt op twee punten op de nummer twee in de groep, het Franse Nice. Vanavond strijden beide ploegen in een onderling duel voor die belangrijke tweede stek en kwalificatie voor de volgende ronde.



Francky Dury moet het wel zonder zijn geblesseerde sterkhouders Derijck en Olayinka doen. Tot overmaat van ramp bleef ook Onur Kaya thuis vanwege familiale omstandigheden. Dury riep dan ook in extremis de belofte Jari De Roover op. Bij Nice ontbreekt dan weer de snelle Saint-Maximin.



Wie trekt er aan het langste eind in het duel voor de tweede plek? Ontdek het hier live vanaf 19u!