Heerlijk vluchtschot Emond, de combinerende Genkse klasse en flitsende Bakkali: Belgische clubs lieten fraaie treffers zien in Europa League MDB/KDZ

26 oktober 2018

00u21 0 Europa League Renaud Emond joeg het leer met een rake volley fantastisch in doel. Racing Genk legde dan weer al combinerend een doelpunt om van te likkebaarden op de mat. De Belgische ploegen lieten heerlijke treffers zien in de Europa League. Ook Zakaria Bakkali pikte zijn graantje mee. Geniet u hieronder even mee.

Adembenemend mooi was ze, de Genkse goal tegen Besiktas in minuut 23. Een fenomenale aanval perfect uitgevoerd van A tot Z, van linksachter Uronen tot diepe spits Samatta. Je moet het zien om te geloven. Een doelpunt dat perfect weerspiegelt waar dit Racing Genk voor staat. Snel combinerend onder de druk vandaan voetballen mét een belangrijke rol voor de snelle flanken. Uronen speelde Malinovskyi aan, via Ndongala en Pozuelo ging het diep op de spurtende Maehle - wat een volume heeft die jongen -. De voorzet op Samatta was perfect en de Tanzaniaan fusilleerde Loris Karius in één tijd met zijn rechter. 25.000 dolgedraaide Turken in tien seconden het zwijgen opgelegd. 2-4 werd het voor de Limburgers.

Het deed wat denken aan het schitterende teamdoelpunt van Arsenal. In de Premier League - dus op een ander niveau - pakten de troepen van Emery afgelopen maandag tegen Leicester City uit met schitterend combinerend werk. Aubameyang was toen de afwerker van dienst.

Maar ook de fans van een heerlijk vluchtschot kwamen aan hun trekken. Daar zorgde Renaud Emond wel voor. Twee minuten waren we ver in de tweede helft wanneer de spits van Standard een hoge bal meteen op de slof nam. Het leer verdween heerlijk over doelman Sinitsin. Het doelpunt van Emond was niet alleen schitterend, het luidde ook de ommekeer van de Rouches tegen Krasnodar in. Uiteindelijk won Standard nog na een kopbaldoelpunt van Laifis in de extra tijd: 2-1.

In het Astridpark viel ook wat moois te noteren. Zakaria Bakkali voelde zich in zijn sas en schudde net na de rust een flits uit zijn sloffen. Even naar binnen snijden en dan met een fraaie krul de verste hoek viseren. Het is het beproefde recept geworden van Leandro Trossard, nu deed Bakkali het met zijn linker. Ondanks zijn twee treffers bleef Anderlecht toch steken op een 2-2-gelijkspel.

