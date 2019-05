Exclusief voor abonnees Hazard op zoek naar het perfecte afscheidscadeau: “Toen ik kwam, was ik een baby. Nu een grote man” Kristof Terreur in Azerbeidzjan

28 mei 2019

06u15 0 Europa League Op zijn Gainsbourgs: ‘Je suis venu te dire que je m’en vais.’ Eden Hazard (28) tekent in Baku zijn ideale vaarwel aan Chelsea uit. De uitslag van de finale, tranen noch gesnik brengen hem op andere gedachten. Expliciet zegt hij het nog niet, maar de hints zijn overduidelijk: hij wil naar Madrid.

London roept niet meer. Alles wordt in gereedheid gebracht voor een verhuis. Een publiek geheim in Cobham, dorpje in de zuidrand van Londen waar Eden Hazard woont. Het verhaal gaat er al een tijdje. Plaatselijke voetbalclub, Cobham FC, polste een tijdje geleden bij mama Natasha of Yannis, de oudste zoon, geen zin had om een aansluitingskaart te tekenen voor volgend seizoen – in jeugdwedstrijden hadden de scouts toch wat talent gespot. Het antwoord was niet wat ze verwacht hadden. Mevrouw Hazard zette alles naar verluidt ‘on hold’ met een “misschien zijn we hier wel niet meer, dan”. Gelijkaardige hints stuurt Hazard de wereld in. Uit de omgeving van de Franse internationals bij Madrid lekte uit dat Hazard bij Karim Benzema en co. heeft geïnformeerd naar de beste buurten om te wonen – ‘La Finca’ of waarschijnlijk eerder ‘La Moraleja’ – en naar het niveau van de internationale school. In februari spotten waakzame toeristen hem op een vrije dag met de kinderen aan Buckingham Palace. Zelf toonde hij op Instagram dat hij zijn zonen trakteerde op een musicalavondje ‘The Lion King’. Alsof hij de laatste ‘must sees’ in Londen van zijn bucketlist wilde schrappen. Dit ruikt naar goodbye, maar vóór morgenavond, ergens in een mixed zone of voor een camera in Baku, wil hij dat niet met zoveel woorden hebben gezegd.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis