Hazard neemt met twee goals en assist afscheid door grote poort: “Tijd voor nieuwe uitdaging”

29 mei 2019

22u50 20 Chelsea CHE CHE 4 einde 1 ARS ARS Arsenal Europa League De focus kan op Real Madrid. Eden Hazard heeft het vaarwel dat hij wou. Zijn cirkel is rond: de Europa League was zijn eerste prijs bij Chelsea en ook zijn laatste. Twee doelpunten en een assist in de finale. Vanaf donderdag schakelt Real in de hoogste versnelling om zijn nieuwe leider binnen te halen. De ultieme deadline: hem maandag in Bernabéu voorstellen.

Het afmaken met liefde. Laatste stoot, knappe stoot. Hij gooide een kushandje naar de meegereisde fans. Twee goals, een assist en de man van de matchaward. Eden Hazard, moet gezegd, ontwaakte in Baku pas na middernacht. Zijn beste wedstrijd ooit was het alles behalve, ondanks twee goals en een assist, maar daar maalt hij niet om. Hij heeft wat hij wilde: zijn afscheid met een dubbele knal. Het gedroomde vaarwel met de Europa League, zijn zesde trofee in zeven jaar Chelsea en de complimenten van de wereldpers. Zijn toekomst zette hij in het feestgedruis even aan de kant, maar donderdag ontwaakt hij in een roes. Hij weet wat komen zal. Real Madrid duwt het gaspedaal een laatste keer in en wil de hoeksteen voor het project van Zinedine Zidane nog dit weekend afronden. Maandag hoopt Real hem te presenteren. Met zijn in stats beste seizoen ooit (21 goals en 17 assists) zwaait hij Chelsea uit. Weinigen die hem die transfer zullen misgunnen. De Premier League verliest een smaakmaker die zeven jaar mee het mooie weer heeft gemaakt. Zijn sierlijkste Rode Duivel. Zijn entertainer. Een van zijn x-factors.

Olivier Giroud, ex-Arsenal en topschutter in de Europa League, effende het pad met een knappe kopbal. Hazard en Pedro rolden Arsenal daarna op. Hazard met de aangever, vervolgens ijskoud vanop de stip en op pass van Giroud de maker van de vierde. Petr Cech, die een punt zet achter een rijkgevulde carrière, hield Hazard met een knappe reflex van een hattrick. Drie minuten voor tijd kreeg hij zijn applausvervanging. Trekkebenend na een trap op de knie. Van Maurizio Sarri kreeg hij een stevige knuffel. ’t Zou gerust kunnen dat ze beiden straks gaan. De eerredder van Iwobi was er een voor de stats.

De eerste helft vergeten we snel. Alles op het gemakje. De intensiteit en de atmosfeer van een oefenwedstrijd in het Verre Oosten. Alsof de spelers in de vroege ochtend uit het bed waren gelicht voor een stevige looptraining. Lome benen. De eerste 45 minuten vielen samen te vatten in een achttal fases: een verschrikkelijk slechte vrijschop van Hazard, een uithaal waar Aubameyang meer mee had moeten doen, een duikelpartij van Lacazette in de zestien over de uitglijdende Kepa (strafschop?), een forse knal van Xhaka net over de dwarsligger, Hazard op de grond na een fout, Emerson met een schot recht op Cech, Hazard die zijn controle miste en een gave redding van de afscheidnemende Cech op Giroud – een aanval opgezet door het duo Hazard-Jorginho. Lang-gerekte geeuw of twee. De locals uit Baku, Azerbeidzjan, kon je weinig verwijten, de UEFA wel. Lokaal aftrapuur om 23u. Lege zitjes. Fans die graag een ticket hadden gekocht maar er om logistieke redenen niet geraakten. Zootje. Gelukkig bracht de organisatie genoeg geld in het laatje. Daar draait het uiteindelijk toch om tegenwoordig, niet?

Gelukkig ontwaakten Giroud en Hazard. Dat heet in schoonheid gaan.

“Ik denk dat dit een vaarwel is”, sprak Hazard na afloop in een flashinterview. “Het was mijn droom om ooit in de Premier League te spelen. Zeven jaar lang kwam ik uit voor één van de grootste clubs ter wereld. Misschien is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Over een paar dagen weten we wat de toekomst brengt. Ik heb mijn beslissing al gemaakt, maar wacht nu op een akkoord tussen de twee clubs.”

