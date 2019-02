Hazard minimaliseert incident met veldbestormer in Malmö, maar UEFA stelt onderzoek in DMM/ODBS/KTH

15 februari 2019

10u47 4 Europa League Opgemerkte invalbeurt van 20 minuten van Eden Hazard gisteren in Malmö. Niet zozeer sportief -hij stapelde de balverliezen op- wel werd onze landgenoot na affluiten belaagd door een fan. Zelf maakte hij er zich niet druk om, maar de UEFA stelt een onderzoek in.

Chelsea heeft de rug gerecht na de 6-0-pandoering tegen Manchester City. De ‘Blues’ wonnen de heenmatch van de zestiende finales van de Europa League in Malmö, zij het zonder al te veel overtuiging. 1-2 dankzij goals van Barkley en Giroud. Hazard haalde vooral ná de match de schijnwerpers. Een ‘pitch invader’ greep Hazard vast, waarna stewards moesten tussenkomen om de twee van elkaar te scheiden. De Rode Duivel reageerde kalm en gaf de veldbestormer waar voor zijn waaghalzerij. Hij trok zijn shirt uit en gaf het mee met de fan die daarna werd verwijderd door de veiligheidsmensen.

“Ach, ik zou niet spreken van een incident", aldus de immer coole Hazard even na de match. “Hij vroeg gewoon om mijn shirt.” De UEFA denkt daar echter anders over. Zij stellen een onderzoek in. In totaal konden er vier mensen vanuit de tribunes zomaar het veld oplopen na het laatste fluitsignaal.

Dat Hazard niet aan de aftrap stond in Malmö, was toch een kleine verrassing. Op de voorlaatste training, dinsdag, probeerde Maurizio Sarri nochtans een voorlijn uit met Pedro, Giroud en onze landgenoot. Uiteindelijk kreeg Willian gisteren de voorkeur. Omdat Sarri wellicht op twee gedachten blijft hinken. Maandag neemt Chelsea het in de FA Cup op tegen Manchester United. Ook in die match kan hij de beste Hazard gebruiken, ook al heeft de Europa League, gezien de zorgwekkende situatie in de competitie, serieus aan belang gewonnen. De kortste weg richting een Champions League-ticket. De voorwaarde voor Sarri om zijn job veilig te stellen. Hazard mocht 20 minuten voor tijd toch opdraven in plaats van Willian. Sportief een invalbeurt om snel te vergeten: een opeenstapeling van balverliezen.