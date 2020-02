Hagi levensbelangrijk voor Rangers met twee goals in knotsgekke EL-match: “Hij deed magische dingen” TLB

21 februari 2020

11u52 1 Europa League Ianis Hagi leeft op in Glasgow. De Roemeense Genk-huurling kreeg al lof van coach Steven Gerrard en gisteravond deed hij de Europa League-match van Rangers tegen Braga helemaal kantelen. Met twee goals hielp hij de Schotten aan een 3-2-zege tegen Braga. De plaatselijke kranten zijn alvast vol lof.

Op het uur zag de situatie er gisteravond penibel uit voor Rangers. Braga was via Fransérgio en Abel Ruiz op 0-2 geklommen, maar de thuisploeg kon de situatie dus nog compleet omkeren. Acht minuten na de goal van Ruiz scoorde Ianis de 1-2. De Roemeen kwam naar binnen en knalde de bal met zijn linker knap in de korte hoek. Een kwartier voor affluiten zorgde de ingevallen Joe Aribo voor de 2-2 en met een afgeweken vrijschop maakte Hagi er nog 3-2. Vader Gheorghe zag vanaf de tribune dat het goed was.

“’t Is uiteraard geweldig om twee keer te scoren”, sprak een zichtbaar opgetogen Hagi na de partij bij BT Sports. “Ibrox (het stadion van Rangers, red.) is... anders. Écht anders. Voor avonden als deze ben ik naar Rangers gekomen. Mijn volledige familie zat op de tribune. Ik denk wel dat ik hen trots heb gemaakt. Of dit het beste moment van mijn carrière is? Euhm, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik heb nog al mooie momenten meegemaakt, maar twee keer scoren in een Europese match is iets unieks. Een droom die werkelijkheid wordt.”

“Je moet altijd blijven doorgaan, ook als je 0-2 in het krijt staat. We speelden thuis en hadden eigenlijk ook maar één goal nodig om de vlam weer in de pan te doen slaan. We moesten blijven werken, want hier (op Ibrox) kunnen magische dingen gebeuren. En dat is ook gebleken. Voor de terugmatch ligt alles nog open.”

“Hagi gaf ons de vonk die we nodig hadden”

Zijn tweeklapper van gisteravond was niet het eerste wapenfeit van Hagi in het shirt van de Schotten. Tegen Hibernian was hij eerder ook al de matchwinnaar met een rake knal. Lang duurde het dus niet voor hij de harten van de Rangers-fans veroverd had. De Roemeen werd in Schotland al snel bedolven onder de complimenten, ook door zijn nieuwe manager, Steven Gerrard. “Hagi gaf ons de vonk die we nodig hadden”, zei ‘Stevie G’ onder meer. “Als je hem bezig ziet dan lijkt alles zo simpel te gaan voor hem. Hij is intelligent, heeft karakter en persoonlijkheid. Ik kijk enorm uit naar het vervolg.”

Intussen is ook de Schotse pers op de kar gesprongen. The Scottish Sun gaf hem een negen voor zijn match tegen Braga. “Het was zijn eerste Europese match met Rangers, maar Hagi pakte toch al uit met verschillende momenten van pure klasse”, klinkt het. “De gehuurde Roemeense spelmaker luidde de comeback van de Rangers in met een individuele klassegoal en klaarde de klus met een afgeweken vrijschop.” Ook The Herald is royaal met superlatieven. “Hagi deed een paar magische dingen. Rangers stond voor de aartsmoeilijke taak om een 0-2 om te buigen, maar onder impuls van Hagi gebeurde dat wel. Zijn eerste goal was geweldig en zijn tweede deed Ibrox daveren.”

Genk leent de Roemeen tot aan het einde van het seizoen uit aan de ploeg van Steven Gerrard. Maar of de Roemeen ooit nog voor de Limburgers zal spelen, is nog maar de vraag. In de overeenkomst met Rangers werd immers ook een aankoopoptie voorzien van naar verluidt zo’n vijf miljoen euro. Genk zelf kocht Hagi afgelopen zomer voor vier miljoen van FC Viitorul.