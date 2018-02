God in Duitsland: Batshuayi trapt met vijfde treffer in amper drie matchen Dortmund in extremis naar zege (en laat meteen van zich horen op Twitter) GVS

15 februari 2018

21u15 541 Europa League Michy Batshuayi. Alwéér hij was de grote man bij Borussia Dortmund. Eigenhandig zette hij in de 1/16de finales van de Europa League met twee doelpunten een scheve situatie helemaal recht. 1-2 werd 3-2. Zijn vijfde treffer in drie duels voor 'd ie Schwarzgelben.'

Wie Borussia Dortmund zegt, zegt Michy Batshuayi. Nu al. En dat na amper drie basisplaatsen. Want ook in de heenmatch van de 1/16de finales van de Europa League trok de Rode Duivel alle aandacht naar zich toe. En of dat nodig was.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Duitsers, Schürrle bracht de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Na de koffiepauze ging Atalanta - op een achtste stek in de Serie A - er in vijf dolle minuten echter op en over. Ilicic was tweemaal de boeman van dienst.

Maar dan achtte 'Batsman' het moment rijp om zijn killerinstinct te demonstreren. Eerst knalde hij op een vlijmscherpe counter het leer voorbij een kansloze Berisha, in het slot lukte hem een echte spitsengoal. Aannemen, draaien en schieten: 3-2. Zijn vijfde treffer in drie wedstrijden voor Dortmund. Fenomenale cijfers. God in Duitsland. Timothy Castagne keek bij Atalanta toe vanop de bank.

🦇 to the rescue #BATSMAN 💛🖤 pic.twitter.com/eKiJpswBeS Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Batshuayi scores his fourth goal in three games for Dortmund. Go on, Michy! #BVB pic.twitter.com/0VAq9l8bAO amadí(@ amadoit__) link

Januzaj met listige vrije trap

Niet alleen Batshuayi, ook Adnan Januzaj gaf zijn visitekaartje af. Het 23-jarige dribbelkont viel in het duel tussen Real Sociedad en Red Bull Salzburg bij de rust in en bedankte zijn coach voor de speelminuten. Op het moment dat Januzaj zijn duivels ontbond, stond het 1-1 na een owngoal van Oyarzabal en een fraaie goal van Odriozola.

Januzaj zette zich in minuut 80 achter een vrije trap. Met een listig balletje verschalkte hij de springende muur en een verbouwereerde doelman Alexander Walke. Zijn treffer mocht evenwel niet baten, vlak voor affluiten bracht de Japanner Minamino de Oostenrijkse kampioen opnieuw op gelijke hoogte. 2-2, maar toch ook hier een glansrol voor een landgenoot.