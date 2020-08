Gilles De Bilde over Europa League-finale: “Dit zal lang in de kleren blijven hangen bij Lukaku” Redactie

22 augustus 2020

15u08 0 Europa League Romelu Lukaku was gisteravond de schlemiel in de Europa League-finale. ‘Big Rom’ tikte de 3-2 ongelukkig in eigen doel. De nederlaag tegen Sevilla kwam hard aan bij Lukaku. “Dit zal lang blijven hangen”, weet analist Gilles De Bilde.



“Dit had de kers op de taart moeten worden van zijn eerste geweldige seizoen bij Inter”, aldus De Bilde. “Als je kijkt naar zijn prestaties en statistieken - 34 goals. Daarmee evenaart hij de Braziliaanse Ronaldo. Het had een mooi jaar moeten worden.”

“Het doet me denken aan het verhaal van Kevin De Bruyne”, gaat De Bilde verder. “Die speelde ook een fantastisch seizoen, maar blijft achter zonder trofee. Dan mag Romelu de titel wel eens gepakt hebben met Anderlecht of de FA Cup met Chelsea, maar dit zou hét jaar van Romelu geweest zijn als hij het tot een goed einde gebracht had. Jammer genoeg is dat niet gebeurd. Dit zal lang in de kleren blijven hangen. Zeker als je weet dat dit de laatste wedstrijd van het seizoen was voor Inter. Met dit rotgevoel moet hij de vakantie in. Maar goed, vreugde en teleurstelling liggen soms dichtbij elkaar. Hij zal een tijdje nodig hebben om hiervan te bekomen, want binnen een aantal weken zal hij helemaal fit moeten zijn voor de Nations League en ik kan me voorstellen dat bondscoach Martínez op hem zal rekenen.”

