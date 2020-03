Getafe wil niet naar Milaan voor Europa League-duel van morgen tegen Inter XC

11 maart 2020

08u39

Bron: Belga 0 Europa League Angel Torres, de voorzitter van Getafe, heeft dinsdag laten verstaan dat zijn club niet van plan is af te reizen naar Milaan, waar donderdag de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tegen Inter op de planning staat. De voorzitter wil "het epicentrum van het coronavirus mijden" en heeft de UEFA verzocht naar een andere speellocatie te zoeken.

Vooralsnog staat de wedstrijd gepland in San Siro, waar geen publiek wordt toegestaan. Maar Getafe is niet van plan vandaag naar Milaan te komen. "Als we de wedstrijd verliezen, dan is dat maar zo", heeft Torres laten optekenen. "Wij gaan onze gezondheid niet op het spel zetten."

In Italië zijn sportevenementen tot 3 april uitgesteld, waaronder de wedstrijden in de Serie A. De Europa League valt echter onder de UEFA, die erop aandringt dat de wedstrijden gewoon gespeeld worden. Wolverhampton heeft ook een verzoek ingediend bij de UEFA om de uitwedstrijd tegen Olympiakos uit te stellen, maar dat bleek tevergeefs. Volgens de Wolves zijn er op dit moment "belangrijkere dingen dan voetbal".