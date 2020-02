Getafe sleurt Ajax mee in val - Kamada (ex-STVV) vloert Salzburg met hattrick AV

20 februari 2020

Potig Getafe bewijst goede vorm ook tegen Ajax

De wedstrijd stond in het teken van de terugkeer van Daley Blind, die voor het eerst in de basis stond sinds zijn hartproblemen begin dit seizoen. De verdediger zag dat Ajax geen grip kreeg op het potige spel van Getafe. De beste kansen waren voor de thuisploeg en ze kwamen vlak voor rust dan ook verdiend op voorsprong. Via Olivera kwam een vrije trap bij Deyverson die de bal voorbij Varela trapte.

Ook in de tweede helft kwam Ajax op nooit echt in de wedstrijd. De thuisploeg leek tevreden met de 1-0 en heel wat Madrilenen leken de vallende ziekte te hebben. Het spel lag veel stil en Ajax kon nooit aanspraak maken op een gelijkmaker. Tot overmaat van ramp voor de Ajacieden scoorde Kenedy in de blessuretijd de 2-0. Werk aan de winkel dus voor Ajax volgende week in de Johan Cruijff ArenA.

Kamada zorgt met hattrick voor goede uitgangspositie Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft overtuigend gewonnen van Red Bull Salzburg: het werd 4-1. Uitblinker bij de thuisploeg was de Japanner Daichi Kamada. De ex-spits van STVV was goed voor drie doelpunten en zorgde er zo voor dat de Duitsers met anderhalf been in de volgende ronde staan. Daar kon een penaltygoal van Hwang Hee-Chan voor Salzburg weinig aan veranderen.

Two Japanese players have scored hat-tricks in the Europa League:



🇯🇵 Takumi Minamino for Red Bull Salzburg

🇯🇵 Daichi Kamada against Red Bull Salzburg



Flying the flag. pic.twitter.com/uPmccShK07 Squawka Football(@ Squawka) link