Gentse feesten! Buffalo’s kloppen na knotsgek duel Viitorul met 6-3, maar laten na Roemenen helemaal uit te tellen LPB/LUVM

25 juli 2019

22u25 10 Europa League AA Gent heeft een serieuze stap richting de derde voorronde van de Europa League gezet. De Buffalo’s klopten Viitorul uit Roemenië met 6-3 in de Ghelamco Arena. Gent had de return in Roemenië zelfs overbodig kunnen maken, maar liet het team van Gheorghe Hagi van een 6-1-achterstand nog tot 6-3 terugkomen. Toch moeten de Buffalo’s het volgende week altijd probleemloos kunnen afmaken.

Amper vijf minuten ver in de partij mocht de Ghelamco Arena een eerste keer juichen. Vadis trapte een hoekschop naar de vrijstaande Asare in de eerste zone, de ex-kapitein liet zich niet pramen om via de Roemeense doelman Tordai de score te openen. Die Tordai hield David en Kubo van meer goals, maar was er op het kwartier toch aan voor de moeite. Odjidja stuurde Yaremchuk op links weg. Diens perfecte voorzet werd door David gemist, maar door Dejaegere aan de tweede paal netjes verzilverd. Een kogel van diezelfde Dejaegere stierf op de vuisten van de keeper. Dejaegere had door het vertrek van Esiti een basisplaats gekregen van Jess Thorup, die Owusu een rij lager op het middenveld posteerde.

Even gaf rechtsback Mladen de bezoekers hoop met een knal vanop 25 meter in de bovenhoek voorbij de verbouwereerde Kaminski. Nog voor de pauze hadden de Buffalo’s hun schaapjes helemaal op het droge. Kubo zette een dubbelpas op met Yaremchuk en haalde vanop 20 meter verwoestend uit. Het schot van de Japanner ketste via de linkerpaal in het rechterzijnet binnen. Na zijn tweede assist mocht Yaremchuk zelf scoren vanop elf meter, nadat hij door Jacob was onderuit gemaaid op weg naar doel. Voor de 5-1-ruststand zorgde opnieuw “Sushi Bomber” Yuya Kubo, nu op aangeven van David.

De pret leek niet op te kunnen toen David meteen na de kampwissel Yaremchuk op weg zette naar 6-1, maar de feestende “Armada Ganda” in de tribunes werd even stiller toen de Roemenen slag om slinger twee keer scoorden. Kaminski moest met een attente redding nog een vierde Roemeense goal voorkomen. Met een tactische omzetting naar een 3-5-2 herstelde Thorup het evenwicht. In de slotminuut kwam Odjidja nog dicht bij een zevende Gentse goal.