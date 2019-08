Gent vloert Rijeka na twee treffers Depoitre, maar slikt vervelende tegengoal RN/XC

22 augustus 2019

22u23 6 KAA Gent GNT GNT 2 einde 1 RIJ RIJ HNK Rijeka Europa League AA Gent trekt volgende week in de play-offronde van de Europa League met een nipte voorsprong naar Kroatië (2-1). Met dank aan Laurent Depoitre, die met zijn twee goals tegen Rijeka nu al van goudwaarde is voor de Buffalo’s.

De marge waarmee AA Gent naar Rijeka moet, is verre van riant. Met één krap doelpuntje verschil kunnen de Buffalo’s niet met een gerust hart naar de Adriatische kust afreizen. Maar zaken om zich aan op te trekken, zijn er wel. Gent was vanavond de betere van Rijeka. En daar bovenop: tot nu toe scoorde AA Gent in elke wedstrijd, ook uit.

Maar was dat even schrikken, vijf minuten voor de rust in de Ghelamco Arena. Op een moment dat de halve defensie van AA Gent meer offensief dan defensief dacht, kon Rijeka plots prikken. Het begon met een foute inspeelpass van Asare op de helft van de tegenstander. Ngadeu kon onvoldoende ontzetten met een tackle ter hoogte van de middenlijn en zo belandde de bal plots vanuit het niets voor het doel van Kaminksi. Halilovic knalde pardoes in de verste hoek, 0-1. Dit had niemand verwacht, op basis van een eerste helft waarin de Kroaten amper van hun helft gekomen waren. Voetbal kan soms een wreed spel zijn.

In zijn voorlopig sterkste opstelling had AA Gent van in het begin het initiatief genomen, maar een opening vinden bleek heel moeilijk. Bosko Balaban had ons gewaarschuwd: ‘Rijeka kan heel compact spelen’. Dat was een understatement, want bij momenten bewogen de elf van Igor Biscan zich binnen een zone van twintig tot hooguit dertig meter rond de Gentenaar in balbezit. Ruimte tussen de linies was er niet of nauwelijks. Gent speelde de bal rond en zocht naar openingen, maar er was nauwelijks een doorkomen aan. Een Gentse tempoversnelling had misschien kunnen helpen, maar de Buffalo’s tikten de bal te veel rond in hetzelfde ritme.

Op een afgeblokt afstandsschot van Odjidja na kon Gent doelman Prskalo in het openingskwartier niet één keer bedreigen. De Kroaten wentelden zich in hun egelstelling. Af en toe kwam daar een professioneel foutje bovenop om het tempo er helemaal uit te halen. U begrijpt: Rijeka is een stugge, lepe en lastige tegenstander. In zo’n wedstrijd weet je dat je geen twintig kansen gaat krijgen.

David joeg de bal op aangeven van Asare in één tijd voorlangs, Lustig zag een schot afgeblokt. Maar dé kans was voor Yaremchuk. Na een knappe steal van uitblinker Owusu zette Depoitre de Oekraïner alleen voor doel, maar die besloot onbesuisd over de kooi van Prskalo. Zonder de goals van Roman Yaremchuk was AA Gent mogelijk niet eens in de play-offs geraakt, maar deze kans had hij echt niet mogen missen. De drang naar voor nam alleen maar toe bij de Buffalo’s, maar dan viel die veertigste minuut waar het hele stadion even stil van werd. Dejaegere probeerde voor de rust nog iets recht te zetten, maar zijn schot zoefde langs de kruising.

Jess Thorup hield zich na de pauze aan zijn plan: druk blijven zetten, tot er barsten zouden komen in de Kroatische muur. Depoitre dwong Prskalo tot een eerste redding, nog voor het uur stonden de bordjes gelijk. Yaremchuk haalde met een geweldige inspanning de achterlijn en bracht de bal voor doel, waar zijn spitsbroeder Depoitre keurig afwerkte.

Met Bezus voor een moegestreden Dejaegere gingen de Buffalo’s op zoek naar meer. De drang naar voor was bij de Buffalo’s zo groot, dat de minste tegenprik dodelijk kon worden. Zo moest Jonathan David geel pakken nadat hij zelf balverlies leed. Maar twintig minuten voor tijd geschiedde gerechtigheid. Een heerlijke kromme voorzet van Lustig werd door Depoitre knap binnen gekopt. Nadat hij vorige week thuis tegen Larnaca al de ban had gebroken, was ‘Lolo’ opnieuw beslissend voor de Buffalo’s. Op wéér zo’n krullende voorzet van Lustig kopte Yaremchuk de kans op 3-1 nog nipt over.