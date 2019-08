Gent reageert matig op loting Europa League: “Toch liever een echte topper” MMP

30 augustus 2019

18u00

Bron: VTM Nieuws 0 Europa League AA Gent werd bij de loting van de Europa League gekoppeld aan Wolfsburg, Saint-Étienne en Oleksandriya. De Buffalo’s zien kansen om door te stoten, maar hadden toch liever een topploeg in hun poule gehad.

Brecht Dejaegere reageerde eerder gelaten op de loting voor Gent: “Het is zeker speciaal om terug tegen Wolfsburg te spelen”, had Dejaegere het over drie jaar geleden toen Gent de Duitse subtopper trof in de Champions League. “Toch hadden we liever een echte topploeg getrokken.”

“Maar we kunnen in deze groep zeker een resultaat halen, was Dejaegere positief over de kansen van Gent om door te stoten. “Oleksandria is zeer onbekend, maar dat is altijd verrassend en leuk. We zullen zien wat dat geeft”

Ook coach Jess Thorup weet dat sommige van zijn jongens al eens tegen Wolfsburg uitkwamen, maar vond het toch “leuk om eens tegen een Bundesliga club te kunnen spelen.” Ook hij ziet kansen in deze groep, maar wilt het wedstrijd per wedstrijd bekijken. “We doen mee in drie competities en we gaan ze allen met evenveel ernst aanvatten. Maar ja, er zijn zeker kansen in deze groep”, blikte de Deen positief vooruit.