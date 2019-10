Gent-coach Thorup wil tegen Oleksandrija punten pakken: "Zeer belangrijke wedstrijd" Redactie

02 oktober 2019

18u14

Bron: Belga 0 Europa League AA Gent kijkt op de tweede speeldag van de Europa League in groep I het onbekende PFK Oleksandrija in de ogen. Coach Jess Thorup beseft dat hij met zijn ploeg iets moet rapen in Oekraïne. "Dit is een zeer belangrijke wedstrijd voor het verdere verloop in deze groep", vertelde de Deen in Lviv.

"Oleksandrija moet zijn thuiswedstrijd eigenlijk al winnen, dat kan mogelijkheden bieden voor ons", vertelde Thorup. "Na onze goeie start op drie niveaus spelen we vol vertrouwen en dat moeten we morgen gebruiken in de wedstrijd."

De Gent-coach heeft ook Ihor Plastun opgenomen in zijn selectie. De verdediger herstelde van een neusblessure, maar is dus weer fit. "Plastun is mee en ik neem enkel spelers mee die ik kan gebruiken", aldus de Deense T1. "Hij heeft een nieuw soort masker waarmee hij kan spelen, dat heeft hij al getoond op training.”

Gent opende met een knappe 3-2 thuiszege tegen Saint-Étienne. Oleksandrija kon op de eerste speeldag niet stunten bij VfL Wolfsburg (3-1).