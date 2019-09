Gent-coach Thorup: “Gaven Saint-Étienne de mogelijkheid om terug in de match te komen” Redactie

20 september 2019

00u13

Bron: Belga 0 Europa League Alles leek peis en vree bij AA Gent op de openingsspeeldag van de Europa League tegen het Franse Saint-Étienne totdat doelman Thomas Kaminski onnodig in de fout ging. Uiteindelijk hield Gent stand en werd er met 3-2 gewonnen, waardoor de Buffalo's in eigen huis ongeslagen blijven.

"Het was een emotionele wedstrijd. Van zo'n matchen word je als trainer meteen paar jaar ouder. Het was bibberen tot het einde. Gelukkig brachten wij het tot een goed einde", stelde trainer Jess Thorup tijdens de persconferentie.

"Iedereen wist dat dit een zeer belangrijke wedstrijd was. Die begonnen we perfect. Na enkele baltoetsen stond het al 1-0. Een droomstart met andere woorden. We liepen verder uit tot 2-1 en dan ga je de rust in. Dan bespreek je hoe we de volgende vijfenveertig minuten gaan aanpakken. Dan volgt de 3-1 en denk je dat de buit binnen is omdat je de bal constant in eigen rangen weet te houden. Niet dus. We gaven Saint-Étienne de mogelijkheid om terug in de match te komen. En dan sloeg de schrik toe om te verliezen. Gelukkig gingen de fans dan nog wat meer achter ons en het team staan waardoor we alsnog de zege konden pakken. Belangrijke drie punten."