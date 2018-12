Genkse linksback Uronen geschorst, maar dat wist hij zelf niet: “Echt? Dat is klote” KDC

14 december 2018

06u48 0

Jere Uronen pakte tegen Sarpsborg zijn derde gele kaart in deze Europese campagne en is dus geschorst voor de heenwedstrijd van de tweede ronde. Gek genoeg besefte de Finse linksback dat aanvankelijk zelf niet eens. “Ben ik geschorst? Echt? Dat is klote”, foeterde Uronen toen de pers hem in de mixed zone op de hoogte bracht. “Voor en tijdens de wedstrijd was ik totaal niet bezig met een eventuele schorsing. Ik vond mijn gele kaart deze keer trouwens ook niet terecht. In de bewuste fase was mijn tegenstander al op voorhand aan het vallen en pas dan was er contact. Jammer dat ik op deze manier een Europese match moet missen.”