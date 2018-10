Genk speelt 100ste Europese match: zaken die u moet en mag weten over de prestaties van de Limburgers in Europa JSK/TLB

04 oktober 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Europa League Winnen tegen Sarpsborg of niet, Racing Genk heeft vanavond sowieso iets te vieren in Noorwegen. De Limburgers spelen immers hun honderdste Europese wedstrijd. Tussen 1997 en nu kwam Genk al 99 keer in actie in Europa. Het won 49 van die duels, 27 keer verloor het en nog eens 23 keer werd er gelijkgespeeld. Enkele vaststellingen:

1) Forfaitscore op de Faeröer

Het Europese avontuur van KRC Genk begon op 21 juni 1997 op de Faeröer. In de Intertoto Cup namen de Limburgers het op tegen het nietige B36 Tórshavn en Genk bleek ook meer dan een maatje te groot. Via Salif Keita, die drie keer scoorde, Souleymane Oularé en Ernest Konon haalde Genk het met 0-5. Een forfaitscore om te beginnen aan het Europese avontuur, het kan slechter.

2) Ruimste zeges met vijf doelpunten verschil

Genk won op 21 juni 1997 dus met vijf doelpunten verschil en de Limburgers deden eigenlijk nooit beter dan dat. Nog twee keer won Genk nadien met vijf doelpunten verschil in Europa: in oktober '98 tegen MSV Duisburg in de Beker voor Bekerwinnaars (5-0) en eerder dit seizoen wonnen de Limburgers in de EL-voorronde met 5-0 tegen het Luxemburgse Fola Esch. Malinovskyi, Pozuelo, Trossard (2x) en Dewaest zorgden voor de goals.

3) Zwaarste nederlagen tegen Spaanse ploegen

Sommige Genk-fans denken er misschien nog dagelijks aan: het punt dat de ploeg in 2002 dankzij een doelpunt van Wesley Sonck pakte tegen Real Madrid in de groepsfase van de Champions League (het werd 1-1, red.). Maar in diezelfde groepsfase boekten de Limburgers tégen Real ook één van hun zwaarste Europese nederlagen ooit. In Bernabeu werd het op 25 september 2002 6-0. Eén keer verloor Genk nog zwaarder in Europa en het deed dat eveneens tegen een Spaanse ploeg. In de CL-groepsfase van het seizoen 2011-2012 was Valencia op Mestalla met 7-0 te sterk.

4) Zeven overwinningen op rij

Dat Genk sterk bezig is, blijkt ook uit de cijfers. De Limburgers wonnen dit seizoen in Europa al zeven keer (twee keer tegen Fola Esch, twee keer tegen Lech Poznan, twee keer tegen Brondby en een keer tegen Malmö) op rij, nooit deden ze beter. Als de Limburgers vanavond niet verliezen, verbeteren ze overigens hun langste ongeslagen reeks in Europa. Tussen 30 augustus 2012 en 14 februari 2013 bleef Genk acht duels lang ongeslagen. Als de mannen van Philippe Clement vanavond niet verliezen, dan zou dat nu hun negende match zonder nederlaag zijn.

5) Europees topschutter speelt nu voor...Club Brugge

Jelle Vossen scoorde tussen 29 juli 2010 en 12 december 2013 achttien Europese treffers voor Racing Genk. En daarmee is de spits de beste Genkse schutter ooit in Europa. Vossen trof in het shirt van Genk in Europa raak tegen Inter Turki, FC Porto, Partizan Belgrado, Maccabi Haïfa, Chelsea, Bayer Leverkusen, FC Aktobe, FC Luzern, FC Videoton, FC Basel, FH Hafnarfjördur, FC Thun en Dinamo Kiev.

