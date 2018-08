Genk ruikt groepsfase Europa League: Trossard en Samatta van goudwaarde voor Limburgers in spektakelmatch tegen Brøndby



KDZ en XC

23 augustus 2018

22u20 5 KRC Genk GNK GNK 5 einde 2 BRØ BRØ Brøndby IF Europa League Racing Genk heeft in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League met 5-2 gewonnen van Brøndby. Een prima uitgangspositie dus voor de Limburgers. Volgende week wordt in Denemarken de terugwedstrijd gespeeld.

Als dit een voorbode was voor de poulefases dan zit het wel snor. Het was een dolle Europese avond in Genk. En dat terwijl dat deel van ons blad waar wij de Genkse doelkansen noteren in minuut 37 tegen Brøndby nog maagdelijk wit was. Er zijn dit seizoen al momenten dat we bij de rust een tweede en een derde velletje papier nodig hadden om al dat Limburgs geweld bij te houden. En toch stond er acht minuten later een 2-0 op het bord.

Het was een beetje de omgekeerde wereld in de Luminus Arena gisteren. Weinig doelkansen, weinig dreiging, maar in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden waarin Genk een pak mogelijkheden onbenut liet waren ze nu dodelijk efficiënt. Samatta kopte een vrijschop van Pozuelo knap in doel. Het begin van zíjn avond. Mocht het Genks bestuur willen, ze zouden de laatste week voor het sluiten van de zomermercato nog flink kunnen cashen voor ‘Samagoal’. Niet doen jongens, koesteren die diamant.

Racing Genk mocht zelfs met een dubbele voorsprong gaan rusten. Trossard drong de Deense zestien binnen en trapte van dichtbij tegen de arm van rechtsachter Johan Larsson. Penalty volgens de Letse scheidsrechter Treimanis. De Denen voelden zich bekocht, maar Trossard trapte de strafschop feilloos in het zijnetje. Bij Brøndby krabden ze zich in de haren. Tot tien minuten voor de rust had het plannetje zó goed gewerkt. Een Scandanivische ploeg overgoten met wat Duitse ‘Starrköpfigkeit’, borst vooruit en de beuk erin vanaf minuut één. Genk werd achteruit geduwd in eigen huis. Een doffe knal op de deklat van de voet van Mukhtar - Vukovic was geklopt - schudde iedereen in het stadion wakker. Ook Erceg ging zijn kans na knullig balverlies van Berge, de Kroaat knalde op Vukovic. U leest het, Brøndby beter dan de 2-0 bij de rust deed vermoeden.

Alsof Genk dat wilde illustreren na rust. Binnen de vijf minuten stonden die dekselse Denen op 2-2. Hermansson scoorde de aansluitingstreffer op een hoekschop, Kamil Wilczek schoof de gelijkmaker een paar minuten later onder Vukovic.

Gelukkig is het nieuwe Genk veerkrachtig. Klap incasseren, even schudden en weer doorgaan. Ndongala trof de lat op een voorzet van Pozuelo. Genk bleef nu wel druk ontwikkelen. Malinovskyi zocht en vond Samatta aan de tweed paal en die kopte Genk weer op voorsprong. Samatta viste snel de bal uit de netten, alsof hij voelde dat die hattrick eraan kwam. Schwäbe kon een knal van Pozuelo niet klemmen en Samagoal knalde zijn derde van de avond beheerst binnen. In de slotfase gaf Trossard Genk nog wat meer ademruimte door er ook 5-2 van te maken.

