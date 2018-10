Genk kent offday in Noorwegen, Trossard valt geblesseerd uit met schouder uit de kom Kjell Doms en Manu Henry

04 oktober 2018

22u51 4 Sarpsborg 08 SAR SAR 3 einde 1 GNK GNK KRC Genk Europa League Kopje onder in Noorwegen. De honderdste Europese wedstrijd voor Racing Genk werd er eentje in mineur. De Limburgers waren een schim van zichzelf op het kunstveld van Sarpsborg. De ongeslagen reeks is ten einde.

’21’. In elk kansspelletje een lucky number. Niet voor Racing Genk, de ongeslagen reeks strandt op 21. Niet tegen een Belgische topper of in de Europa League tegen Besiktas, wel tegen het nietige Sarpsborg uit Noorwegen. De ploeg met de laagste Uefa-coëfficiënt nota bene. De enthousiaste thuisploeg had één groot voordeel, de synthetische mat. Meteen ook het grootste nadeel voor Genk. In de eerste helft jammerlijk geïllustreerd door Leandro Trossard. Vijfenveertig minuten lang was hij op zoek naar zichzelf. Boos en nukkig, op zichzelf en dat verdomde kunstgrasveld. Omzeggens niets lukte de Genkse Rode Duivel. Slechte controles, onzuivere passing en met een balverlies lag hij ook aan de basis van de Noorse goal.

Ook @KRCGenkofficial heeft nu kennis gemaakt met het gevaar van @Sarpsborg08: Patrick Mortensen... 😱 pic.twitter.com/gP10LtAMOx Play Sports(@ playsports) link

Die ene goede actie voor rust verkwanselde hij zelf door de bal niet precies genoeg af te spelen voor Dieumerci Ndongala. Net niet precies genoeg, weg kans. Op kunstgras is de kleinste imperfectie onvergeeflijk. Trossard herpakte zich wel prima na rust tot hij met een schouderblessure werd afgevoerd. Schouder uit de kom bleek na afloop het verdict. Een nederlaag én een blessure, de vrees van Dimitri de Condé kwam helaas uit. Ook de andere Genkse artiesten hadden duidelijk een wenningsmoment nodig. Volkomen normaal natuurlijk, alleen stonden ze na amper vijf minuten al op achterstand. Tveita haalde uit aan de rand van de zestien en via een deviatie van Mortensen belandde de bal naast Vukovic in doel.

Het kleine stadion barstte uit zijn voegen. De avond was al feestelijk ingezet in Sarpsborg. Een pianist begeleide het VIP-etentje en meer dan een uur voor de wedstrijd zochten de fans hun plaatsje in de tribunes. Sarpsborg verloor al zes keer op rij in de Noorse competitie, maar híer draaide het om. Die eerste thuiswedstrijd in de Europa League, dáár leefden de mensen al een dikke maand naartoe. Links en rechts werden wat stoelen bijgezet om toch maar aan de door Uefa vereiste 8.000 zitplaatsen te geraken. Van de Genkse elf paste Alejandro Pozuelo zich het snelst aan. Vasyutin had alle moeite van de wereld om zijn vrijschop uit doel te ranselen.

Clement greep in bij de rust. Ndongala en Nastic - ook die voetbalde tegen zichzelf - bleven binnen, Uronen en Paintsil kwamen hen vervangen. Genk was nu wel meteen gerodeerd en scoorde vroeg in de tweede helft de gelijkmaker. Pozuelo legde opzij voor…Trossard en die schoof zijn zesde Europese goal in zes Europese matchen in de verste hoek. Zo wis je dus een zwakke eerste helft uit. Alleen sloeg Genk plots aan het klungelen achterin. Zachariassen trapte een bal uit de kluts binnen. Tien minuten later mocht Mortensen vrij aanleggen in de zestien en draaide hij de 3-1 in de verste hoek. Na de blessure van Trossard moest Genk ook nog eens met dien verder omdat Clement al drie wissels had doorgevoerd. Racing Genk weet op deze manier weer wat verliezen is. Geen man overboord, want omdat ook Besiktas onderuit ging in Scandinavië bij Malmö is alles in Groep I te herdoen. Hoe veerkrachtig Genk is na de eerste nederlaag van het seizoen zullen we zondag zien in de Ghelamco Arena.