Geen stunt: AA Gent uitgeschakeld in Europa League na gelijkspel tegen AS Roma

27 februari 2020

20u45 8 KAA Gent GNT GNT 1 einde 1 ROM ROM AS Roma Europa League AA Gent heeft niet kunnen stunten in de Europa League. De Buffalo’s speelden in eigen huis 1-1 gelijk tegen AS Roma, waardoor de Romeinen doorstoten naar de achtste finales. Een exit met opgeheven hoofd.

Een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen: dat was de opdracht van AA Gent tegen AS Roma. Jess Thorup voerde slechts één wijziging door in vergelijking met de partij van vorige week. Rechtsachter Mikael Lustig, die in de fout ging bij het enige doelpunt in het Stadio Olimpico, ruimde plaats voor voor Alessio Castro-Montes. Bij AS Roma stonden Justin Kluivert en Henrikh Mkhitaryan aan de aftrap.

De Buffalo’s kwamen al na amper één minuut voetballen met de schrik vrij. Aleksandar Kolarov pegelde het leer met z’n stevige linker snoeihard tegen de paal. Nadien herstelde de thuisploeg het evenwicht, waarna Jonathan David -weer hij- de netten liet trillen. De onvermijdelijke Canadees verlengde een voorzet van Roman Bezus subtiel in doel: 1-0.

Gent kon niet lang van die voorsprong genieten. Op het halfuur zocht Kluivert de ruimte en de Nederlander verschalkte Thomas Kaminski na een perfect getimede pass van Mkhitaryan: 1-1. ‘t Werd plots heel stil in de Ghelamco Arena. De Buffalo’s hadden prompt (minstens) twee doelpunten nodig om de Romeinen uit te schakelen.

Ook in de tweede helft toonde Gent zich. De troepen van Thorup namen het initiatief, wat resulteerde in kansen voor David en Vadis Odjidja. De poging van die laatste belandde net naast de kooi van Pau López. Zonde. ‘t Zat niet mee voor de Buffalo’s.

De bezoekers waren kwetsbaar, maar slaagde er wel in geen goal te slikken in de tweede helft. Eindstand: 1-1. Een verdienstelijk AA Gent is zo Europees uitgeschakeld, AS Roma staat bij de de laatste zestien in de Europa League.