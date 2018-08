Geen groepsfase Europa League voor Gent: Bordeaux neemt in terugwedstrijd de maat van Buffalo’s Rudy Nuyens en Xander Crokaert

30 augustus 2018

22u32 2 Girondins de Bordeaux BOR BOR 2 einde 0 GNT GNT KAA Gent Europa League Als enige club van de G5 moet AA Gent vanaf de zijlijn toekijken hoe hun Belgische concurrenten de Europese velden afschuimen. De Buffalo's moesten ook vanavond niet onderdoen voor Bordeaux, maar ze waren toch zo onmondig.

Bij AA Gent zullen ze de volgende dagen nog wel eens terugdenken aan de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena. De Buffalo's waren toen de betere van Bordeaux. Ze hadden die wedstrijd makkelijk met 2-0 kunnen winnen, maar ze lieten toen uitgesproken kansen liggen. In eigen stadion acteerden de Girondins een stuk beter dan een week geleden, maar over de hele wedstrijd was Gent niet de mindere in het spel. Het grote manco van de Buffalo's lag over de twee wedstrijden vooraan. In de heenwedstrijd werden de kansen verkwanseld, vandaag werden er nauwelijks afgedwongen. Wie zó onmondig is, kan niet doorgaan.

Zo mist AA Gent voor het tweede jaar op rij de Europese groepsfases, nadat het daarvoor een geweldig internationaal verhaal schreef tegen Valencia, Lyon, Zenit en Tottenham. AA Gent heeft nog slechts de competitie om iets van zijn seizoen te maken. We willen de Buffalo's nog wel even de tijd gunnen om een elftal in opbouw op punt te stellen, maar Gent kan zich niet blijven wegstoppen. Dat geldt ook voor Yves Vanderhaeghe, die de kans miste om een berg krediet op te bouwen.

De Gentse coach gaf vertrouwen aan de elf die Bordeaux thuis gedomineerd hadden zonder te scoren, maar van kwalificatiedrang die de voorbije dagen in de kleedkamer gesignaleerd werd, viel aanvankelijk niks te merken. De bal was in de aanvangsfase voor Bordeaux, dat uit de competitiezege tegen Monaco moed geput had om de crisis te ontstijgen. De Buffalo's werden al een keer gewaarschuwd toen Kalu over zijn gewezen ploegmaat Asare heenging, maar Foket kon in extremis verijdelen dat Kamano de score kon openen. Even later kreeg Gent waarom het gevraagd had: een slim steekpasje van Lerager - ex-Zulte Waregem- zonderde Kamano alleen voor doel af en die gaf Kalinic geen schijn van kans.

Die eerste tegentreffer was op zich nog geen drama, want Gent moest sowieso scoren in Bordeaux om zich te kwalificeren. De Buffalo's hadden een goeie reactie in huis op de tegengoal, want onder impuls van Odjidja eisten zij zelf de bal op. Rosted kopte een hoekschop van Dompé nipt over, maar Chakvetadze kwam het dichtst bij de gelijkmaker. De Georgiër rondde een lange ren langs alles en iedereen af met een prima schot, dat via het been van Palencia en de kruising zijn doel miste. Chakvetadze en Odjijda probeerden het nog vanop afstand, maar Gent deed al bij al te weinig met een periode waarin het de Girondins in zijn greep had. Te vaak liep het spaak bij het aanvalstrio Dompé-Awoniyi-Yaremchuk, dat niet balvast genoeg was. Dompé blijft een mannetje met een geweldige actie in de voeten, maar soms draait en keert hij zoveel dat hij zelf nog nauwelijks weet waar hij staat.

Die offensieve onmacht liet Bordeaux toe om het roer terug over te nemen. Met een eerste poging van de bedrijvige Kalu had Kalinic nog weinig moeite, maar daarna pakte de nieuwe nummer één van Kroatië uit met geweldige reddingen op een vrijschop van Kalu en een poging van Briand. Zo hield Kalinic de Buffalo's met de rust in zicht in de wedstrijd. Minder goed nieuws kwam er tijdens de pauze, want Odjidja bleef geblesseerd in de kleedkamer. Brecht Dejaegere mocht zijn rol overnemen en zorgde meteen voor dreiging, maar doelman Costil stond pal. Maar even na het uur viel het doek voor AA Gent, toen Plastun Kalu slechts af kon stoppen met een overtreding in de rechthoek. Briand zette de strafschop feilloos om. Kvilitaia pruttelde nog even tegen, maar het was over en out voor Gent.