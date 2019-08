Geen Europa League, twee rode kaarten én wangedrag supporters: Antwerp doet zichzelf de das om tegen AZ Redactie

29 augustus 2019

22u12 10 Antwerp ANT ANT 1 einde 4 AZ AZ AZ Europa League Antwerp heeft zich niet kunnen plaatsen voor de Europa League. ‘The Great Old’ liep in een knotsgekke partij na verlengingen tegen een 1-4-nederlaag aan. Antwerp viel met negen na rode kaarten voor Mbokani en een scorende antiheld Lamkel Zé. Aan het slot deden de supporters zich in negatieve zin opmerken.

Wat zag het er goed uit voor Antwerp. Ondanks een domme rode kaart van Dieumerci Mbokani in de eerste helft klom de ploeg van Laszlo Bölöni na 70 minuten op voorsprong. Een counter uit het boekje. Lamkel Zé kopte de 1-0 binnen. En net toen liep het mis. De Kameroener - sowieso al zo zot als een achterdeur - trok de piste van het Koning Boudewijnstadion op om te vieren met de fans. De ref kon niet anders dan rood trekken. De spits deed er nog een schepje bovenop door zijn truitje Messi-gewijs aan het stadion te presenteren. Domme acties, die Antwerp uiteindelijk de kwalificatie voor de Europa League kostte.

‘The Great Old’ viel met negen tegen elf en dat gaf AZ nog uitgebreid de kans om tegen te scoren. Dame Fortuna leek aan de kant van Antwerp te staan, maar net voor affluiten viel de bal toch goed voor de Nederlanders. Stengs dwong verlengingen af. Antwerp was plots een vogel voor de kat en dat bleek. AZ scoorde nog drie keer. Het werd 1-4. Op de koop toe gingen de supporters zich nog eens misdragen. De match werd uiteindelijk toch uitgespeeld na 127 minuten. Gemiste kans voor Antwerp, want dit AZ was te pakken.

