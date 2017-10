Fantastische omhaal van Giroud gaat de wereld rond - 'Halve Belg' scoort twee keer tegen Maccabi Tel Aviv PL

19u25 0 rv Europa League In de Europa League staat alweer de derde speeldag op het programma. Op deze pagina krijgt u een overzicht van de belangrijkste acties en uitslagen.

Januzaj mag invallen als zege al lang binnen is

Adnan Januzaj heeft bij Real Sociedad een halfuur mogen spelen tegen het Macedonische KV Vardar Skopje in de Europa League. Sociedad haalde het in Skopje met 0-6. De Braziliaan Willian José scoorde vier keer.



Toen de Belgische aanvaller mocht invallen in minuut 58 stond het al 0-4. Mikel Oyarzabal (13.) opende de score, Willian maakte er daarna liefst vier (35., 43., 56., 60.) en in het slot dikte Alberto De La Bella (90+1.) nog aan. Januzaj zorgde nog verschillende keren voor gevaar en kwam zelfs in de buurt van een doelpunt.



Met zes punten is Sociedad tweede in groep L. Zenit Sint-Petersburg, dat donderdagavond met 3-1 van Rosenborg won, leidt met negen op negen

Photo News

Knappe omhaal Giroud

Arsenal heeft op de valreep de drie punten gepakt op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De 'Gunners' beten zich lang de tanden stuk op de thuisploeg, maar in minuut 85 trof Giroud dan toch raak met een schitterende omhaal.



Nog in groep H ging Keulen andermaal onderuit. De Duitsers verloren met het kleinste verschil op bezoek bij BATE Borisov. Aleksey Rios scoorde in minuut 55 de enige treffer van de match. Arsenal is de leider in de groep met negen punten.

Olivier Giroud vs Red Star Belgrade (2017). pic.twitter.com/EM8e3pLSIk — ArsenalGoals (@ArsenalGoaIs) 19 oktober 2017

In de allereerste wedstrijd van vanavond toonde zich meteen een halve Belg trefzeker. Junior Kabananga scoorde twee keer voor FC Astana bij de 4-0-zege van de Kazachen tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Congolese spits is geen onbekende in België. Kabananga versleet in ons land vier clubs: Anderlecht, Germinal Beerschot, Roeselare en Cercle Brugge. Na de degradatie van groen-zwart verhuisde hij naar het verre Astana. De Kazachen hadden vanavond - er werd al om 17 uur afgetrapt - tegen Maccabi Tel Aviv, de ploeg van Jordi Cruijff, hun schaapjes al na 52 minuten op het droge. Toen stond het 4-0, met Kabananga twee keer aan het kanon. Voor Astana de eerste zege in de Europa League.

Junior Kabananga en feu ce soir ! Doublé de l'international congolais en @EuropaLeague. pic.twitter.com/36Fl9TmbYQ Leopard Leader Foot(@ leopard243) link

REUTERS