Fans van Standard vechten in Porto met supporters van Wolverhampton, Belgische vrouw in ziekenhuis

27 november 2019

16u47

Ultras van Standard zijn in het centrum van Porto slaags geraakt met fans van het Engelse Wolverhampton Wanderers. In en rond een sportbar werd er in de nacht van dinsdag op woensdag stevig gevochten. De Rouches spelen donderdagavond voor de Europa League in Guimaraes, de Wolves van Leander Dendoncker nemen het dan op tegen Braga. Volgens Portugese media hield een vrouwelijke Standard-fan verwondingen over aan de schermutselingen en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis.

Os adeptos do Standard Liège envolveram-se em confrontos com adeptos do Wolves, e danificaram a Adega Sports Bar no Porto pic.twitter.com/hiIAWMjwYd 4 Linhas(@ LinhasQuatro) link

Hinchas ingleses del Wolverhampton fueron atacados ayer noche en Porto por hools del Standard Liège. pic.twitter.com/0cqRc5PCDc Troublemakers España(@ TroublemakersEs) link