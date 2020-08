Fans Inter tonen massaal liefde voor Lukaku: #WeloveYouRom KTH

23 augustus 2020

17u21 0 Europa League Trending op Twitter in Italië. En Inter dat mee op de kar sprong: fans van de Nerazzurri steken antiheld Romelu Lukaku een hart onder de riem met een online steunactie.

De ongelukkige owngoal is hem vergeven. Inter-fans startten een online actie om Romelu Lukaku te bedanken voor zijn straf seizoen (34 goals) en om hem een hart onder de riem te steken. De hashtag #WeLoveYouRom was in Italië trending op Twitter.

Lukaku zelf hield zich dit weekend gedeisd. Hij verwerkte zijn ontgoocheling in stilte. De riem mag er nu even af. Hij maakt van twee weken verlof gebruik om zich mentaal weer op te laden. Ook het sociale media account van Inter sprong op de kar. Nog een extra zetje voor #WeLoveYouRom.

