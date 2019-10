Ex-STVV’er Kamada nekt Standard met twee assists, goal Amallah komt te laat



24 oktober 2019

22u51 4 Eintracht Frankfurt FRA FRA 2 einde 1 STA STA Standard Europa League Een nieuwe nederlaag voor Standard in de Europa League. Twee stilstaande fases - telkens met ex-STVV’er Kamada als aangever - bezorgden Eintracht Frankfurt de zege in een makke pot. De aansluitingstreffer van Amallah was slechts een doekje tegen het bloeden.

Michel Preud’homme schudde zijn elftal stevig door elkaar. Cop stond plots in de spits, terwijl Vanheusden met overbelasting aan de quadriceps werd gespaard. Lavalée stond aan de aftrap. Ook geen Mpoku en Lestienne, Carcela stond wel tussen de lijnen. Aan de overzijde een oude bekende: ex-STVV’er Kamada moest de Luikse defensie aftroeven.

Na een ellenlange studieronde kwam Standard na 23 (!) minuten voor het eerst piepen. Een schotje van Amallah werd afgeblokt. Aan de overzijde was het wel raak. Kamada gooide een vrije trap scherp voor doel, Abraham hoefde aan de tweede paal maar binnen te tikken. De Rouches speelden mak, maar 1-1 halfweg kon zomaar. Carcela loodste Amallah door de verdediging, maar die liftte over de goal.

Na de pauze meer animo - gelukkig maar. Milinkovic-Savic toonde zich meteen attent op een volley van Paciencia. Aan de overzijde tweemaal Carcela, maar eerst was zijn schotje te flauw en nadien kwam hij een teen tekort op een voorzet van Boljevic. Cop had iets na het uur de gelijkmaker aan de voet, maar de Kroaat twijfelde en vergat zo te besluiten. Een zure misser, want Hinteregger kopte een corner twintig minuten voor tijd staalhard binnen. Kamada ontfermde zich alweer over de assist.

Standard leek zo in de touwen te hangen, maar Amallah zorgde voor een spannend slot. Boljevic legde goed terug, de Belg duwde zonder verpinken overhoeks binnen. Lestienne draaide zich in het slot nog knap vrij, maar schoot de gelijkmaker wild naast. Verder kwamen de troepen van Preud’homme niet meer.

In de andere wedstrijd in poule F vermeed Arsenal op de valreep puntenverlies tegen het Portugese Vitoria Guimaraes. De Gunners stonden lang 1-2 in het krijt, maar invaller Pepe (80. en 90.+2) draaide de scheve situatie om. Het werd 3-2 in Londen. Arsenal voert met 9 op 9 de stand aan. Daarna volgen Frankfurt (6), Standard (3) en het puntenloze Guimaraes.

