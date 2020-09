Ex-spits Nenad Jestrovic waarschuwt Standard en Charleroi: “Serviërs hebben nooit schrik” Niels Poissonnier

24 september 2020

13u30 0 Europa League “Ik heb net een deal gesloten met Partizan. Over Marko Milovanovic, een groot talent – type Ibrahimovic”, verzekert Nenad Jestrovic (44). “Anderlecht was trouwens ook geïnteresseerd.” Tussen transfer en het einde van de mercato: Jestrovic over de Servische clashes met Partizan Belgrado en Vojvodina. “Geen van hen komt met de witte vlag.”

“Wat Charleroi in jullie competitie aan het doen is, da’s extraordinaire. 18 op 18: straf! Er is ook het thuisvoordeel, straks. Maar daartegenover staat dat Partizan Belgrado veel ervaring heeft in Europa. Vorig seizoen zat het nog in een poule met onder meer Manchester United. Partizan telt bovendien veel (ex-)internationals, die weten wat het is om er in Europa te staan. Stojkovic was jarenlang de nummer 1 van Servië, Markovic (ex-Anderlecht, red.) speelde voor Liverpool, Benfica en Sporting. Hij kan iedereen pijn doen met z’n snelheid. En Natkho is de aanvoerder van Israël.”

“Die ervaring heeft Charleroi niet, op omzeggens Gillet, een vriend van me, na. Hij heeft nog met Anderlecht tegen Partizan gespeeld (paars-wit ging er toen uit na strafschoppen, red.).”

“Eén ding is zeker: Partizan zal geen schrik hebben. Heeft het nooit. De as van de ploeg is sterk, het systeem interessant. Door die 4-4-2 kan het vooraan gemakkelijker de bal bijhouden, terwijl het toch compact blijft spelen. Een lange bal zal je niet gauw zien. Partizan voetbalt zoals de Servische school, met korte passes. Met Soumah als onvoorspelbare schakel, hij scoort soms fantastische goals. En voorin de snelle Asano. Zó snel dat hij veel kansen mist. Een beetje zoals Aruna destijds.”

“Dat Partizan sinds enkele weken een nieuwe coach heeft, komt overigens doordat de vorige (Milosevic, red.) zélf besliste om op te stappen. Hij was moe. En had tijdens de 3-2-nederlaag tegen Vojvodina (30 augustus), uit woede een flesje op het veld gegooid. ‘Dit is een slecht voorbeeld voor de jeugd’, zei hij. Partizan wou hem nochtans houden, maar Milosevic stond erop om te vertrekken.”

“Hou de coach van Vojvodina in de gaten – precies Mourinho”

“In tegenstelling tot Charleroi of Partizan, is Standard favoriet tegen Vojvodina. Wegens een groter budget en betere spelers. Maar geloof me: Vojvodina kán verrassen. Zeker in een leeg Sclessin. Da’s een voordeel voor hen. Het zal er niet zo heet aan toe gaan, als ik destijds een paar keer mocht meemaken. Vojvodina heeft bovendien niets te verliezen. Het gaat dan ook niet met een witte vlag op het veld stappen. Serviërs doen dat nooit. (lachje) Jullie moeten vooral hun coach in de gaten houden. Nenad Lalatovic: een excentrieke man, die volledig opgaat in de wedstrijd. Hij is echt ongelooflijk, schuwt het theater niet. Zoals José Mourinho. Hij is bovendien een fantastische coach, want Lalatovic haalt grote resultaten met kleine ploegen. Zijn eerste jaar bij Vojvodina was eveneens een succes. Hij won de beker tegen Partizan, na penalty’s. Uitgaande van een solide defensie en een sterk collectief. Bij Vojvodina vechten ze voor elkaar. Maar nogmaals: hou hun trainer in de gaten. ’t Is eigenlijk jammer dat er geen publiek in het stadion mag.”

