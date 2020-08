Europese droom Dendoncker voorbij: recordwinnaar Sevilla stoot door naar halve finale Europa League XC

11 augustus 2020

22u53 1 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 0 einde 1 SEV SEV Sevilla Europa League De Europese droom van Leander Dendoncker is voorbij. Recordwinnaar Sevilla schakelde Wolverhampton na een late goal uit in de kwartfinale van de Europa League. De Spanjaarden treffen Manchester United in de halve finale.

Leander Dendoncker stond zoals gewoonlijk in de basiself bij Wolverhampton. Het team van de Rode Duivel begon gretig aan de partij, met een vroege penalty als gevolg. De bal ging op de stip na een indrukwekkende rush van de pijlsnelle Adama Traoré. Spits Raúl Jiménez nam vervolgens zijn verantwoordelijkheid, maar liet de elfmeter onbenut. Zwak getrapt.

Nadien schakelden de Spanjaarden een versnelling hoger. Sevilla -de Europa League-ploeg bij uitstek met vijf eindoverwinningen- trok naar voren, maar botste meermaals op de stugge verdediging van de Wolves. Beide teams trokken zo met een 0-0-score richting kleedkamer.

Hetzelfde beeld in de tweede helft. De withemden gingen op zoek naar de verdiende openingstreffer, maar Dendoncker en zijn ploegmakkers gaven nauwelijks doelgevaar weg. Verlengingen leken in de maak, tot Lucas Ocampos in minuut 88 een voorzet van Éver Banega in doel verlengde. 1-0, meteen ook de eindstand. Wolverhampton is uitgeschakeld, Sevilla neemt het in de halve finale op tegen Manchester United.



