Europese afgang voor Racing Genk na pijnlijke 1-4-nederlaag tegen Slavia Praag KDZ en XC

21 februari 2019

22u52 1 KRC Genk GNK GNK 1 einde 4 SLA SLA Slavia Praag Europa League Een zwarte donderdag in het Belgische voetbal. Na Club Brugge is nu ook Racing Genk uitgeschakeld in de zestiende finale van de Europa League. De Limburgers gingen in eigen huis pijnlijk ten onder tegen Slavia Praag: 1-4.

Alles op de competitie dan maar. Racing Genk was onherkenbaar tegen Slavia Praag. Zó veel voetballend vermogen in de rangen, zó weinig rendement. Net als afgelopen zondag op Club Brugge werd Genk fysiek weggeblazen. Met huid en haar opgevreten door de beresterke Tsjechen. Philippe Clement startte met Alejandro Pozuelo. Na twintig minuten in Praag en een helft in Brugge fit genoeg bevonden om een hele wedstrijd te spelen. De Spanjaard, nog snel even naar de kapper gegaan voor een frisse coupe, kwam niet in het stuk voor. Dan weet u dat het vervolg van dit relaas weinig positieve elementen zal bevatten.

Jindrich Trpisovsky is namelijk niet van gisteren. De Tsjechische coach had het dvd’tje Club Brugge - Racing Genk uitvoerig bestudeerd. Genk speelde weliswaar in een andere veldbezetting, - Clement koos opnieuw voor zijn vertrouwde opstelling - de tactiek van de Tsjechen verschilde weinig van die van Club. Hoge pressing gecombineerd met veel power, ‘boys against men’. Slaag je er dan niet om onder die druk uit te voetballen ben je hopeloos verloren. Slavia offerde zelfs zijn beste voetballer op, Miroslav Stoch zat op de bank. Kral, een centrale verdediger van opleiding, kwam voor de verdediging spelen. Pozuelo en Malinovskyi werden opgeslokt door de Tsjechische Bermudadriehoek op het middenveld, Soucek, Traoré en Kral, gemiddeld 1m90. ‘Pozo’ en ‘Maly’ helemaal van de radar verdwenen. Clement probeerde de power te beantwoorden met snelheid op de flanken. Zo kreeg de Japanner Junya Ito zijn eerste minuten. Hij ligt met zijn frêle lijf vandaag gegarandeerd op de verzorgingstafel, maar hij toonde wel dat hij potentieel heeft.

En zeggen dat de avond zo mooi begon voor Genk. Lucumi, de Colombiaan vierde zijn wederoptreden na twee maanden afwezigheid, stuurde Samatta diep. Doelman Ondrej Kolar anticipeerde in eerste instantie prima en controleerde de bal met de borst. Zó ver uit zijn doelgebied raakte hij plots in paniek, Trossard profiteerde maximaal van het misverstand tussen Kolar en Kúdela en schoof de bal langzaam in het lege doel. Het zou de enige noemenswaardige bal tussen de palen zijn van de thuisploeg.

Genk verloor snel de greep op de match en zou die niet meer terugkrijgen. De Tsjechen bleven hoog storen en veroverden elke tweede bal. Halfweg de eerste helft volgde de gelijkmaker. Zmrhal trok strak voor, Vukovic haalde met één handje alle snelheid uit de bal en Coufal kopte simpel binnen. Racing Genk vond geen antwoord meer op het viriele spel van de Tsjechen. 1-1 bij de rust, daar mocht Genk echt niet over mopperen.

De rust bracht geen soelaas. Slavia bleef gewoon de betere ploeg en gaf Genk tien minuten ver in de tweede helft de doodsteek. Dewaest torpedeerde zijn eigen doelman die een ongevaarlijke voorzet van Zmrhal in de handen pakte. Door de botsing verloor de Australische nummer één het leer en Traoré duwde simpel binnen. Wat een lullige manier om uit Europa te gaan. Vukovic moest op een draagberrie van het veld gedragen worden. Tien minuten later had vervanger Jackers er ook al twee om de oren. Twee keer Skoda - geen Fabia, wel Super, twee keer met de kop. Wat een zure avond voor Genk. Het is tien maanden geleden dat de Limburgers nog eens twee wedstrijden na elkaar verloren. De zo geroemde mentale weerbaarheid van Genk wordt nu echt op de proef gesteld. Zondag komt Antwerp op bezoek.