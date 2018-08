Europese afgang voor Feyenoord in Slowakije, coach Van Bronckhorst "diep beschaamd" LPB

09 augustus 2018

22u51

Bron: anp 0 Europa League Voor Feyenoord dreigt het Europese seizoen al in de derde voorronde van de Europa League te eindigen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging op het Slowaakse kunstgras van AS Trencin met liefst 4-0 onderuit.

Feyenoord leverde een echte wanprestatie tegen Trencin, een bescheiden club die in handen is van ex-Oranje-international Tscheu La Ling. Trencin kwam al na vijf minuten op voorsprong via Mance. De Kroatische spits was het eindstation van een aanval waarbij de defensie van Feyenoord helemaal uit elkaar werd gespeeld. Van Bronckhorst kon om uiteenlopende redenen niet beschikken over St. Juste, Botteghin, Vilhena, Van Persie en Jørgensen. Het ontbreken van al die basiskrachten mocht echter geen excuus zijn voor het lamlendige optreden. Op alle fronten kwam Feyenoord tekort. Trencin liep via Mance en Elayo nog voor rust uit tot 3-0. Na de pauze werd het nog erger voor Feyenoord toen Mance zijn hattrick compleet maakte.

Coach Giovanni van Bronckhorst schaamde zich na afloop voor het optreden van zijn team. "We hebben dik en dik verdiend verloren", zei Van Bronckhorst. "We hadden eigenlijk zelfs nog meer doelpunten kunnen incasseren. Ik schaam me diep voor het vertoonde spel en de manier waarop we op het veld stonden. Vooraf hebben we het er over gehad: we zijn zelf onze grootste tegenstander. We hebben het onszelf echter wel heel moeilijk gemaakt om door te gaan. We hebben de goals cadeau gegeven. Niemand op het veld voelde aan wat de wedstrijd nodig had. Dat mag niet, ik heb hier ook geen woorden voor. Ik sta er versteld van. Het wordt nu heel moeilijk. We zullen allereerst heel anders op het veld moeten staan dan vandaag. Maar je hebt altijd kans, hoe moeilijk het ook is."