Europees avontuur van Club Brugge zit erop: blauw-zwart gaat de boot in bij Salzburg XC

21 februari 2019

20u48 0 Red Bull Salzburg SAL SAL 4 einde 0 CLU CLU Club Brugge Europa League Club Brugge is uitgeschakeld in de Europa League. Blauw-zwart kreeg in de terugwedstrijd van de zestiende finale een 4-0-pandoering van Salzburg. De Belgische landskampioen won de heenmatch met 2-1.

Club liep vanaf het begin achter de feiten aan. Na tien minuten kreeg Salzburg een strafschop nadat Horvath Daka in de zestien onderuithaalde. Topschutter Dabbur nam zijn verantwoordelijkheid, maar geraakte niet voorbij de Amerikaanse goalie. Opluchting bij blauw-zwart, maar niet veel later was het toch prijs. Schlager profiteerde optimaal van een slechte pass van Amrabat en vloerde Horvath met een afgeweken knal.

Nog voor het halfuur stond de 2-0 op het bord. Daka en Pongracic zetten een simpel een-tweetje op, waarna Daka koeltjes afwerkte. En net voor rust had die laatste z’n tweede van de avond beet. Daka werd randje buitenspel heerlijk vrijgespeeld door Schlager en schoof de 3-0 tegen de touwen. De Bruggelingen trokken met de kopjes naar beneden richting kleedkamer.

In de tweede helft liet Wesley zich opmerken via een knappe poging vanuit de draai. Voor rust was de Braziliaan ook al dicht bij een goal nadat hij een knal van Dennis net niet in doel kon verlengen. ’t Was niet de avond van Club.

De Oostenrijkers lieten blauw-zwart op hun speelveld voetballen, maar de troepen van Leko konden er geen wedstrijd meer van maken. Dabbur legde in de slotfase zelfs nog de 4-0-eindstand vast. Het Europese avontuur van Club Brugge zit erop. Geen leuk gevoel om zo naar Anderlecht te trekken.