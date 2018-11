Europees avontuur van Anderlecht zit erop: paars-wit nu ook ten onder op veld Fenerbahçe XC

08 november 2018

18u42 25 Fenerbahçe FEN FEN 2 einde 0 AND AND Anderlecht Europa League Anderlecht is na amper vier wedstrijden uitgeschakeld in de Europa League. De manschappen van Hein Vanhaezebrouck gingen met 2-0 ten onder op het veld van Fenerbahçe. Zakaria Bakkali moest ruim tien minuten voor affluiten met rood van het veld.

Fenerbahçe zorgde in de eerste helft voor het meeste gevaar. Vooral via de kopbalsterke Islam Slimani, die meermaals op doel kon knikken. Anderlecht probeerde het dan weer via het centrum, maar dat leverde nauwelijks doelgevaar op. De Turken hielden de boel goed gesloten. En toch was paars-wit voor rust het dichtst bij de openingstreffer. De vrijschop van Adrien Trebel schampte in minuut 44 de lat. Pech voor de Brusselaars.

Anderlecht was na de pauze de betere ploeg, maar kreeg twintig minuten voor affluiten een flinke opdoffer te verwerken. Een voorzet van Mathieu Valbuena belandde prompt in doel: 1-0. Niet veel later was het opnieuw prijs. Ognjen Vranjes verloor het duel van Valbuena, die vervolgens Michael Frey de 2-0 op een schoteltje aanbood. Boeken toe. De kopjes bij Anderlecht gingen naar beneden, waarna Zakaria Bakkali in de slotfase tegen z’n tweede geel aanliep. Nadien geen treffers meer. Eindstand: 2-0. Anderlecht is met één op twaalf Europees uitgeschakeld.