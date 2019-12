EUROPA LEAGUE. Lazio (met Proto) en Dinamo Kiev stranden in groepsfase LPB

12 december 2019

21u35

Bron: Belga 0 Europa League Lazio en Dinamo Kiev zijn er op de slotspeeldag van de groepsfase in de Europa League niet in geslaagd zich te plaatsen voor de volgende ronde. Gaan wel door: Cluj, Bazel, Getafe, Malmö en Kopenhagen.

De opdracht voor Lazio was simpel. Enkel winst op bezoek bij hekkensluiter Rennes volstond om nog kans te maken op de knock-outfase. Tegelijkertijd moesten de Romeinen ook hopen dat het Roemeense Cluj in eigen huis de boot inging tegen het al geplaatste Celtic. Dat gebeurde niet. Cluj legde de ploeg van Boli Bolingoli met 2-0 over de knie. Lazio kreeg in Rennes zelf ook geen voet aan de grond. Gnagno vloerde doelman Silvio Proto twee keer: 2-0 voor de thuisploeg. Celtic (13 punten) en Cluj (12) gaan de trommel in voor de loting van de zestiende finales.

Bazel, Getafe en Krasnodar waren in groep C nog in de running voor de eerste twee plekken. De Zwitsers vloerden rode lantaarn Trabzonspor met 2-0 en claimden zo de eerste plaats. In een onderling duel om het tweede ticket hield Getafe de punten thuis tegen Krasnodar (3-0). Bazel (13 punten) en Getafe (12) overwinteren, Krasnodar (9) en Trabzonspor (1) liggen uit het toernooi.

Ook in poule B waren er nog drie gegadigden voor een plek bij de laatste 32. Malmö verzekerde zich van zijn ticket door met 0-1 te gaan winnen in Kopenhagen. Ondanks de nederlaag stoot ook de Deense kampioen door omdat Dinamo Kiev niet voorbij hekkensluiter Lugano geraakte (1-1). Mits een zege waren de Oekraïners geplaatst.

In poule D stond behalve de eerste plaats niets meer op het spel. In een rechtstreeks duel tegen Sporting om groepswinst trok Linz verrassend aan het langste eind. De Oostenrijkse vicekampioen versloeg de Portugezen met 3-0. Trauner, Klauss en Raguz namen de doelpunten voor hun rekening. Sporting moest na 35 minuten met een man minder verder na rood voor Ribeiro. Het overbodige duel tussen PSV en Rosenborg in Eindhoven eindigde op 1-1.

De kaarten in groep A waren al geschud. Sevilla stoot als groepswinnaar door, APOEL mocht mee als tweede. De Cyprioten smeerden de Spanjaarden wel hun eerste puntenverlies aan door met 1-0 te winnen in Nicosia. Bij Dudelange was een landgenoot aan het feest. Sabir Bougrine bracht de Luxemburgers tegen Qarabag op 1-0. De Azeri speelden een volledige helft met een man minder, maar kwamen in de slotminuut toch nog langszij (1-1). Dudelange, met ook nog Bernier, Cools, Lesquoy en Morren op het veld, eindigt daardoor alsnog als rode lantaarn.