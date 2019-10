EUROPA LEAGUE. Ex-Bruggeling Bolingoli toont Celtic de weg - Pijnlijke nederlaag voor Crasson, drone legt match stil Redactie

03 oktober 2019

23u55

Bron: Belge 0 Europa League Celtic Glasgow heeft zijn tweede groepswedstrijd in poule E van de Europa League tegen het Roemeense Cluj gewonnen met 2-0. Boli Bolingoli zette de 'Bhoys' op weg naar de zege met de assist voor de openingstreffer. Het Belgisch getinte Dudelange verloor kansloos van Qarabag.

In de twintigste minuut dook Bolingoli de diepte in op zijn linkerflank. De ex-speler van Club Brugge haalde de achterlijn en schilderde het leer netjes op het hoofd van Edouard (20.), die de assist niet liet liggen. Kevin Boli dacht de gelijkmaker te scoren, maar werd terecht afgevlagd. Na de pauze stelde Elyounoussi (59.) de overwinning veilig.

Celtic domineerde en nam zo wraak voor de uitschakeling in de voorlaatste voorronde van de Champions League. Cluj blammeerde de Schotten toen met een 3-4 overwinning op Celtic Park. Bolingoli en co. sleepten in hun openingsmatch nog een gelijkspel tegen Rennes in de wacht. Met vier punten gaat Celtic nu aan de leiding in groep E, gevolgd door Cluj (3 ptn) en Lazio (3 ptn). De Romeinen, zonder Silvio Proto en de geblesseerde Jordan Lukaku, pakten hun eerste punten na een 2-1 zege tegen Rennes (1 pt).

Twee weken na zijn stuntzege tegen APOEL Nicosia (3-4 in Cyprus) ging interim-coach Bernard Crasson met Dudelange pijnlijk onderuit tegen het Azerbeidzjaanse Qarabag. Met de Belgische basisspelers Bernier, Bouchouari, Bougrine en Lesquoy en invallers Cools en Morren verloor de Luxemburgse landskampioen in eigen land met 1-4. Zoubir (11.), Michel (30.) en Richard (37.) hadden de 0-3-ruststand al op het scorebord gezet. Na de rode kaart voor Dudelange-verdediger Garis dreef Quintana (69.) de score verder op. Antoine Bernier (90.) redde op de valreep de eer voor de thuisploeg. Het duel werd in de 36ste minuut stilgelegd gedurende een halfuur, omdat een drone met een vlag van de seperatistische regio Nagorno-Karabach boven het veld vloog. Sevilla won de andere poulematch tegen APOEL met 1-0 en blijft foutloos. Qarabag en Dudelange hebben elk drie punten, APOEL blijft met lege handen achter.

Alle uitslagen

GROEP G

Feyenoord (Ned) - Porto (Por) 2 - 0

Goals:

Feyenoord: Toornstra (49), Karsdorp (80)

Young Boys Bern (Zwi) - Rangers (Sch) 2 - 1

Goals:

Young Boys: Assalé (50), Fassnacht (90+3)

Rangers: Morelos (44)

Stand

1. Feyenoord 2 1 0 1 2-1 1 3

2. Young Boys 2 1 0 1 3-3 0 3

3. Rangers 2 1 0 1 2-2 0 3

4. Porto 2 1 0 1 2-3 -1 3

GROEP H

CSKA Moskou (Rus) - Spaanyol Barcelona (Spa) 0 - 2

Goals:

Espanyol: Wu Lei (64), Campuzano (90+5)

Ferencváros (Hon) - Ludogorets (Bul) 0 - 3

Goals:

Ludogorets: Lukoki (1), Rafael Forster (40, 64)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Ludogorets 2 2 0 0 8-1 7 6

2. Espanyol Barcelona 2 1 1 0 3-1 2 4

3. Ferencváros 2 0 1 1 1-4 -3 1

4. CSKA Moskou 2 0 0 2 1-7 -6 0

GROEP I

Oleksandriya (Oek) - AA Gent (BEL) 1 - 1

Goals:

Oleksandriya: Sitalo (60)

AA Gent: Depoitre (6)

AS Saint-Etienne (Fra) - Wolfsburg (Dui) 1 - 1

Goals:

St-Etienne: Kolodziejczak (13)

Wolfsburg: William (15)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Wolfsburg 2 1 1 0 4-2 2 4

2. AA Gent 2 1 1 0 4-3 1 4

3. Saint-Etienne 2 0 1 1 3-4 -1 1

4. Oleksandriya 2 0 1 1 2-4 -2 1

GROEP J

Basaksehirspor (Tur) - Borussia Mönchengladbach (Dui) 1 - 1

Goals:

Basaksehir: Visca (55)

Mönchengladbach: Herrmann (90+1)

Wolfsberger AC (Oos) - AS Roma (Ita) 1 - 1

Goals:

Wolfsberger: Liendl (51)

Roma: Spinazzola (27)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. AS Roma 2 1 1 0 5-1 4 4

2. Wolfsberger 2 1 1 0 5-1 4 4

3. Mönchengladbach 2 0 1 1 1-5 -4 1

4. Basaksehir 2 0 1 1 1-5 -4 1

GROEP K

Besiktas (Tur) - Wolverhampton (Eng) 0 - 1

Goals:

Wolverhampton: Boly (90+3)

Sporting Braga (Por) - Slovan Bratislava (Slk) 2 - 2

Goals:

Braga: Bruno Viana (31), Galeno (63)

Bratislava: Sporar (45+4), Bruno Viana (87 own)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Slovan Bratislava 2 1 1 0 6-4 2 4

2. Sporting Braga 2 1 1 0 3-2 1 4

3. Wolverhampton 2 1 0 1 1-1 0 3

4. Besiktas 2 0 0 2 2-5 -3 0

GROEP L

Astana (Kaz) - Partizan Belgrado (Ser) 1 - 2

Goals:

Astana: Sigurjonsson (85)

Partizan: Sadiq (29, 73)

AZ Alkmaar (Ned) - Manchester United (Eng) 0 - 0

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Partizan Belgrado 2 1 1 0 4-3 1 4

2. Manchester United 2 1 1 0 1-0 1 4

3. AZ Alkmaar 2 0 2 0 2-2 0 2

4. Astana 2 0 0 2 1-3 -2 0

GROEP A

Dudelange (Lux) - Qarabag (Aze) 1 - 4

Goals:

Dudelange: Bernier (90)

Qarabag: Zoubir (11), Michel (30), Richard (37 pen), Quintana (69)

Sevilla (Spa) - APOEL Nicosia (Cyp) 1 - 0

Goals:

Sevilla: Chicharito (17)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Sevilla 2 2 0 0 4-0 4 6

2. Qarabag 2 1 0 1 4-4 0 3

3. Dudelange 2 1 0 1 5-7 -2 3

4. APOEL Nicosia 2 0 0 2 3-5 -2 0

GROEP B

Lugano (Zwi) - Dynamo Kiev (Oek) 0 - 0

Malmö (Zwe) - FC Kopenhagen (Den) 1 - 1

Goals:

Malmö: Rosenberg (55)

FC Kopenhagen: Nielsen (45+5 own)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Kopenhagen 2 1 1 0 2-1 1 4

2. Dynamo Kiev 2 1 1 0 1-0 1 4

3. Malmö 2 0 1 1 1-2 -1 1

4. Lugano 2 0 1 1 0-1 -1 1

GROEP C

Trabzonspor (Tur) - FC Basel (Zwi) 2 - 2

Goals:

Trabzonspor: Parmak (26), Sosa (78)

Basel: Widmer (20), Okafor (80)

Krasnodar (Rus) - Getafe (Spa) 1 - 2

Goals:

Krasnodar: Ari (69)

Getafe: Angel (36, 61)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Getafe 2 2 0 0 3-1 2 6

2. Basel 2 1 1 0 7-2 5 4

3. Trabzonspor 2 0 1 1 2-3 -1 1

4. Krasnodar 2 0 0 2 1-7 - 6 0

GROEP D

Rosenborg (Nor) - PSV Eindhoven (Ned) 1 - 4

Goals:

Rosenborg: Adegbenro (70)

PSV: Rosario (14), Meling (38 own), Malen (41, 79)

Sporting (Por) - LASK Linz (Aut) 2 - 1

Goals:

Sporting: Phellype (58), Fernandes (63)

LASK Linz: Raguz (16)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. PSV Eindhoven 2 2 0 0 7-3 4 6

2. Sporting Portugal 2 1 0 1 4-4 0 3

3. Linz 2 1 0 1 2-2 0 3

4. Rosenborg 2 0 0 2 1-5 -4 0

GROEP E

Lazio Roma (Ita) - Stade Rennes (Fra) 2 - 1

Goals:

Lazio: Milinkovic-Savic (63), Immobile (75)

Rennes: Morel (55)

Celtic Glasgow (Sch) - CFR Cluj (Roe) 2 - 0

Goals:

Celtic: Edouard (20), Elyounoussi (59)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Celtic 2 1 1 0 3-1 2 4

2. CFR Cluj 2 1 0 1 2-3 -1 3

3. Lazio Roma 2 1 0 1 3-3 0 3

4. Rennes 2 0 1 1 2-3 -1 1

GROEP F

Vitoria Guimaraes (Por) - Eintracht Frankfurt (Dui) 0 - 1

Goals:

Eintracht Frankfurt: N’Dicka (36)

Arsenal (Eng) - Standard Luik (BEL) 4 - 0

Goals:

Arsenal: Martinelli (13, 16), Willock (22), Ceballos (57)

Stand W Z D N dv/dt +/- Ptn

1. Arsenal 2 2 0 0 7-0 7 6

2. Standard Luik 2 1 0 1 2-4 -2 3

3. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 1-3 -2 3

4. Vitoria Guimaraes 2 0 0 2 0-3 -3 0