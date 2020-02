Europa League-duel tussen Inter en Ludogorets wordt achter gesloten deuren gespeeld door coronavirus Redactie

24 februari 2020

23u14

Bron: Belga 1 Europa League Het Europa League-duel tussen Inter en het Bulgaarse Ludogorets zal donderdag plaatsvinden achter gesloten deuren. Dat maakte de club van Romelu Lukaku bekend. Een maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het gaat om een terugwedstrijd van de zestiende finales, waarbij Inter de heenwedstrijd in Bulgarije al met 0-2 won na een doelpunt en een assist van Lukaku. Ook zullen verschillende wedstrijden in de Italiaanse Serie A die komend weekend voorzien zijn, door het coronavirus zonder toeschouwers worden afgewerkt. Volgens de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora is de Italiaanse regering akkoord met de organisatie van wedstrijden achter gesloten deuren, in zes regio's in het noorden van Italië.

Welke wedstrijden er precies zonder publiek ingehaald zullen worden en wanneer, is nog niet bekend. De wedstrijden Torino-Parma, Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari en Atalanta-Sassuolo werden afgelopen weekend uit het programma gehaald. De maatregel is volgens de bond nodig om de competitie tijdig te beëindigen in verband met de start van het EK voetbal op 12 juni.