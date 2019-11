EUROPA LEAGUE. Dendoncker juicht pas in slot - Crasson zwaar onderuit - United zit al in volgende ronde Redactie

07 november 2019

23u41

Bron: Belga 0 Europa League Naast AA Gent en Standard traden er nog Belgen aan in de Europa League. Leander Dendoncker en Wolverhampton namen pas laat afstand van Slovan Bratislava, terwijl Bertrand Crasson met Dudelange geen leuke avond beleefde. Manchester United zit al in de volgende ronde.

Dendoncker en Wolves geraken pas in slot voorbij Slovan Bratislava

De Wolves zijn er pas helemaal op het einde in geslaagd voorbij Slovan Bratislava te geraken op de vierde speeldag van de Europa League. De ploeg van Leander Dendoncker blijft dankzij de 1-0-overwinning tweede in groep K met 9 punten. Braga won met 3-1 van Besiktas en staat met 10 punten aan de leiding.

De Wolves domineerden, maar konden ondanks hun overwicht niet genoeg dreigen. Kort na de rust liet Ruben Neves een unieke mogelijkheid liggen op de voorsprong, door zijn penalty recht op doelman Dominik Greif te trappen. De wedstrijd leek op een 0-0 af te stevenen, maar in de 92ste minuut zorgde Raul Jimenez dan toch voor de verlossing voor de thuisploeg. Dendoncker maakte de 90 minuten vol.

Sevilla kent geen genade met het Dudelange van Crasson

Bertrand Crasson is in de Europa League met zijn Luxemburgse ploeg Dudelange met 2-5 onderuit gegaan tegen Sevilla. Met drie punten zakt Dudelange naar de laatste plaats in groep A. Sevilla leidt de groep met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Qarabag en APOEL, die allebei vier punten hebben.

Crasson kwam met vijf Belgen aan de aftrap van een wedstrijd die al na 36 minuten gespeeld was. Munas Dabbur (17. en 36.) en Munir El Haddadi (27. en 33.) zorgden voor een 0-4-ruststand. In de tweede helft liep de score nog op tot 0-5, dankzij een derde van El Haddadi (67.). Danel Sinani kon wel nog milderen voor de thuisploeg en zorgde met twee doelpunten (69. en 80.) voor een 2-5-eindstand.

Eerder op de avond gingen Stijn Wuytens en AZ met 0-5 winnen op het veld van Astana. De amper 18-jarige Myron Boadu liet zich opmerken met twee doelpunten (29. en 77.). Ook Fredrik Midtsjo (52.), Oussama Idrissi (57.) en Pantelis Chatzidiakos (76.) kwamen tot scoren.

Manchester United stoot door

Manchester United won voor eigen publiek met 3-0 van Partizan Belgrado. Manchester is na vier duels koploper met tien punten en is al zeker van een plek in de volgende ronde. AZ, dat Astana met 0-5 versloeg, volgt met acht punten. Partizan staat op vier punten. Mason Greenwood opende halverwege de eerste helft de score voor Manchester. Anthony Martial zorgde in de 33ste minuut voor de 2-0. In de tweede helft scoorde Marcus Rashford.