EUROPA LEAGUE. Chelsea heeft Hazard niet nodig tegen Dinamo Kiev, Arsenal gaat de boot in bij Franse middenmotor XC en GVS

07 maart 2019

22u52

Bron: Eigen berichtgeving 2 Europa League Vanavond stonden er acht heenwedstrijden in de achtste finale van de Europa League op het programma. De grootste verrassing was het verlies van Arsenal op het veld van Stade de Rennes. Chelsea (zonder Hazard) deed dan weer wat het moest doen tegen Dinamo Kiev . Een overzicht.

Napoli neemt vlot de maat van Salzburg

Napoli staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League. Dries Mertens speelde een belangrijke rol in de 3-0-zege tegen Club Brugge-killer Salzburg. De return is over exact zeven dagen.

Lees er HIER meer over.

Chelsea heeft Hazard niet nodig tegen Dinamo Kiev

Eden Hazard flirt al een tijdje met een spierblessure en kreeg vandaag rust tegen Dinamo Kiev. De Rode Duivel zag vanop de bank hoe z’n ploegmakkers iets na het kwartier op voorsprong kwamen. Pedro zette een prima combinatie op met Olivier Giroud, waarna de Spanjaard de netten deed trillen.

.@_OlivierGiroud_ introduceert voor het eerst: het "panna-assist-hakje" 🤙😍 pic.twitter.com/aLLU1vfoOf Play Sports(@ playsports) link

Nadien kreeg Pedro meerdere kansen op de 2-0, maar de winger liet het telkens na om de score te verdubbelen. Willian slaagde er dan weer wél in om raak te treffen. En hoe. De Braziliaan schilderde een knappe vrijschop rechtstreeks in doel. Uiteindelijk legde Callum Hudson-Odoi in de slotfase de 3-0-eindstand vast. De terugwedstrijd lijkt volgende week compleet overbodig.

Valencia wint dankzij twee treffers Rodrigo, Krasnodar nog niet uitgeteld

Krasnodar maakte in de groepsfase indruk tegen Standard, maar de Russen keken vandaag al na 24 minuten tegen een 2-0-achterstand in Valencia aan. Rodrigo tekende voor beide treffers, en vooral die eerste mocht er wezen. De aanvaller sneed bij de openingstreffer knap naar binnen en krulde het leer vervolgens heerlijk voorbij Matvei Safonov.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Spanjaarden, maar iets voorbij het uur zette Viktor Claesson de aansluitingstreffer op het bord. 2-1, meteen ook de eindstand. ‘t Wordt volgende week nog spannend in het Krasnodar Stadium.

Arsenal verslikt zich in Franse middenmotor

Als tiende uit de Ligue 1 mag Stade Rennes misschien wel bestempeld worden als dé verrassing in deze achtste finales van de Europa League. De Fransen verwelkomden in eigen huis een oude bekende: Petr Čech keerde met Arsenal terug naar de club waar hij tussen 2002 en 2004 drie jaar keepte. Een warm welkom dus, maar lang konden de fans van Rennes niet lachen. Na drie minuten kwamen The Gunners op voorsprong, Iwobi knalde vanop afstand raak. De vroege treffer was niet het sein voor een Engelse overrompeling. De thuisploeg voetbalde aardig mee en werd daar nog voor de koffie voor beloond: Papastathopoulos liet met een tweede gele prent z’n medemaats in de steek, Bourigeaud profiteerde onmiddellijk en schoot een vrije trap in twee tijden binnen. 1-1 aan de rust. En dus waren de fans van Rennes weer aan het lachen...

Eerste poging in de muur? Dan proberen we het gewoon nog een keer, dachten ze bij @staderennais! 💣💥 pic.twitter.com/ihiQPWCPw0 Play Sports(@ playsports) link

Met tien man was het in de tweede helft krasselen voor Arsenal en op het uur ging het Roazhon Park zowaar volledig uit z’n dak. Met dank aan Nacho Monreal, die na een onoordeelkundige tussenkomst bij een ongevaarlijke voorzet de eigen netten liet trillen. En het mes kon nog wat dieper: Sarr zorgde voor de onverwachte 3-1-eindstand. De troepen van coach Emery moeten volgende week dus vol aan de bak.

Ploegmakkers van Nainggolan komen niet tot scoren in Frankfurt

Inter moest het vanavond op bezoek bij Eintracht Frankfurt zonder Radja Nainggolan stellen. Onze landgenoot sukkelt met een kuitblessure en mist zo ook de competitiematch van zondag tegen SPAL. Een domper voor de Milanezen. Hoe dan ook: de ploegmakkers van Nainggolan leken na een (zeer licht gefloten) strafschop in minuut twintig op voorsprong te klimmen, maar Kevin Trapp redde de elfmeter van Marcelo Brozovic.

Meteen na rust trof de thuisploeg raak, al was het feestje van korte duur. Frankfurt-aanvaller Sébastien Haller stond namelijk buitenspel bij die fase - géén 1-0. Vervolgens werkte Inter een matige tweede helft af. Doelpunten bleven uit, langs beide kanten. Eindstand: 0-0. Alles is nog mogelijk in de return, die volgende week donderdag wordt gespeeld.

Ben Yedder maakt snelste EL-goal, maar Sevilla wint niet

Aftrappen en scoren. Dat deed Sevilla tegen Slavia Praag, de boeman van Racing Genk. Amper 25 seconden rolde de bal of goalgetter Ben Yedder prikte na balverlies in de Tsjechische defensie oog in oog met Slavia-doelman Kolar binnen. Zijn zevende EL-goal in evenveel matchen en meteen ook het snelste doelpunt in deze Europa League-campagne. Slavia rechtte de rug en stelde via Stoch met een gelukje gelijk, waarna Munir met een knappe volley én z’n eerste treffer voor z’n nieuwbakken club de Spanjaarden weer op voorsprong bracht. Toch gingen we bij een gelijke stand rusten, Kral kopte raak. En of Slavia een oerdegelijke ploeg heeft...

Dat toonde het ook na rust, al was Sevilla in het tweede helft van de wedstrijd toch de betere ploeg. Doelpuntenmakers Ben Yedder en Munir versierden kansen, maar konden geen zege afdwingen. Mede door de scheidsrechter, die een geldig doelpunt onterecht afkeurde wegens buitenspel. Maar in de Europa League is er geen VAR. 2-2 was de eindstand, en daar mag vooral Sevilla op eigen bodem flink om mopperen.

Ben yedder scores bit this was ruled off lol 👏🏼 europaaaaaaa no var pic.twitter.com/EReDhyVFux Fredo(@ Fredofrr) link

Dinamo Zagreb wint met kleinste verschil van Benfica

Anderlecht moest een tijdje terug de Europa League met een serieuze kater verlaten. De Brusselaars werden laatste in hun poule, Dinamo Zagreb was dan weer de groepswinnaar. En de Kroaten gaven vandaag Benfica partij. De Portugezen waren favoriet, maar kwamen zeven minuten voor de koffie op achterstand. Bruno Petkovic schoot Dinamo vanaf de stip op voorsprong. Nadien bleef de reactie van Benfica uit - ook in de tweede helft. Dinamo Zagreb won zo met het kleinste verschil: 1-0.

Villerreal met anderhalf been in kwartfinale

Na een evenwichtig openingshalfuur brak Villarreal-sterspeler Iborra de ban. De 31-jarige Spanjaard knikte een assist van Funes Mori voorbij Zenit-doelman Lunev. De Russen stelden meteen orde op zaken, want Sardar Azmoun - ook al een man met een patent op goals - zorgde voor 1-1 halfweg.

Na het kwartier pauze schakelde het nummer 18 uit La Liga een versnelling hoger. Moreno zorgde voor een nieuwe voorsprong, ook al met het hoofd, twintig minuten voor tijd bezegelde Morlanes het Europa League-lot van de Russen. 1-3. Boeken toe?