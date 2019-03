EUROPA LEAGUE. Chelsea geeft Dinamo Kiev pak rammel, Mertens en co stoten ondanks nederlaag door XC

14 maart 2019

20u48 0 Europa League Vanavond werden er vanaf 18.55 uur drie terugwedstrijden in de achtste finale van de Europa League gespeeld. Hoe verliepen die partijen? Een overzicht.

Hazard-loos Chelsea geeft Dinamo Kiev pak rammel

Eden Hazard kreeg net zoals in de heenmatch (3-0) rust bij Chelsea. En de Londenaren hadden onze Rode Duivel tegen Dinamo Kiev wederom niet nodig. Na amper vijf minuten tikte Olivier Giroud na een hoekschop eenvoudig binnen. Een halfuur later maakte de Fransman er 0-2 van na een heerlijke voorzet van Marcos Alonso. Die laatste pikte op slag van rust ook z’n goaltje mee: 0-3.

Na de pauze trof Sergiy Sydorchuk de paal, het daaropvolgende doelpunt van Denys Garmash werd wegens buitenspel afgekeurd. ‘t Zat Dinamo niet mee. Aan de overkant was het dan weer wél prijs. Giroud kopte z’n derde van de avond tegen de touwen - de spits is tevens met negen treffers de topschutter in de Europa League. Een kwartier voor affluiten legde Calum Hudson-Odoi de 0-5-eindstand vast. Een afstraffing.

Mertens en co stoten ondanks nederlaag door

Dries Mertens begon aanvankelijk op de bank tegen Salzburg, maar moest na een blessure van Insigne tijdens de opwarming alsnog aan de aftrap verschijnen. En nog voor het kwartier klom Napoli op voorsprong. Arek Milik trof raak met een fraaie halve omhaal.

Tien minuten later kwam Salzburg dankzij een cadeautje op gelijke hoogte. Munas Dabbur strafte dom balverlies van Allan af: 1-1. Geen ramp voor de Italianen, zeker niet aangezien ze de heenwedstrijd met 3-0 wonnen.

Halverwege de tweede helft gleed Fredrik Gulbrandsen de 2-1 binnen. Net voor affluiten schoot ook Christoph Leitgeb raak: 3-1. Een mooie overwinning voor Salzburg, maar Mertens en co staan in de kwartfinales van de Europa League.

Valencia vermijdt uitschakeling in blessuretijd

Valencia verdedigde in Rusland een 1-2-voorsprong tegen Krasnodar. In minuut twaalf leek Ari de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd wegens hands afgekeurd. Een zucht van opluchting bij de Spanjaarden.

Nadien bleef de 0-0 lange tijd op het bord, tot Suleymanov met een knappe treffer in minuut 85 de ban brak in het Krasnodar Stadium: 1-0. De Russen leken op weg naar de kwartfinale, tot Gonçalo Guedes in de blessuretijd het thuispubliek stil kreeg: 1-1.

Straks staan er nog Arsenal-Rennes, Benfica-Dinamo Zagreb, Inter-Eintracht Frankfurt, Slavia Praag-Sevilla en Villarreal- Zenit op het programma. Die wedstrijden worden vanaf 21 uur afgewerkt. Een samenvatting van die partijen vindt u omstreeks 22.50 uur op deze pagina.