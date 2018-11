EUROPA LEAGUE. Boyata en Bolingoli mogen dromen van Europese lente, ex-Club-spits Diaby maakt furore bij Sporting GVS

29 november 2018

21u29

Bron: Belga 0 Europa League Rapid Wenen heeft op de vijfde en voorlaatste speeldag in de Europa League een 1-2-overwinning geboekt op bezoek bij Spartak Moskou. Boli Bolingoli-Mbombo maakte de match vol bij de Oostenrijkse bezoekers.

Rapid was in het Spartakstadion lange tijd op achtervolgen aangewezen na een doelpunt van Ze Luis (20.), maar in de slotminuten bogen de Oostenrijkers die achterstand helemaal om. Mert Müldür (80.) en invaller Philipp Schobesberger (90.+1) bezorgden Rapid de onverhoopte driepunter. Bij Spartak voetbalde oude bekende Sofiane Hanni 70 minuten mee.

De Oostenrijkse club gaat met nog een speeldag te gaan aan de leiding in poule G. Rapid verzamelde 7 punten. Daarna volgen Villarreal (6 ptn) en Rangers (5 ptn), die elkaar straks nog partij geven in Glasgow. Spartak (5 ptn) is ook nog niet uitgeteld. Op de slotspeeldag ontvangt Rapid de Schotten. Spartak staat voor een lastige verplaatsing naar Villarreal.

Celtic en Boyata houden kansen op Europees overwinteren gaaf

Celtic Glasgow is in group B van de Europa League met 0-1 gaan winnen op bezoek bij het Noorse Rosenborg. Rode Duivel Dedryck Boyata voetbalde de hele wedstrijd.

De Bhoys domineerden de partij in het kille Trondheim. De thuisploeg kwam niet eens tot een schot binnen het kader. Op slot van rust brak Celtic de ban via een kopbal van Scott Sinclair (42.). Ook na de pauze kreeg de Schotse landskampioen nog kansen, maar een doelpunt viel niet.

Op hetzelfde moment hield het al geplaatste Salzburg de drie punten thuis tegen Leipzig. Een kwartier voor tijd besliste Gulbrandsen het ‘duel der Red Bulls’: 1-0. Daaroor heeft Celtic in de thuiswedstrijd op de slotspeeldag genoeg aan een punt tegen de Oostenrijkers, die met 15 op 15 de stand aanvoeren. Daarna volgen Boyata en co. met 9 punten. Leipzig (6 ptn) ontvangt binnen twee weken het puntenloze Rosenborg.

Zenit, Sporting, Betis en Kiev plaatsen zich voor zestiende finales

Zenit Sint-Petersburg, Sporting Lissabon, Dinamo Kiev en Real Betis hebben zich geplaatst voor de zestiende finales.

Zenit had in het Sint-Petersburgstadion voldoende aan een doelpunt van Robert Mak (59.) om met 1-0 te winnen van FC Kopenhagen. Met 11 punten zijn de Russen niet meer bij te benen in groep C. In diezelfde poule greep Bordeaux zijn laatste strohalm door met 2-0 te winnen van Slavia Praag. De Fransen (4 ptn) kunnen nog voorbij de Tsjechen (7 ptn), die tweede zijn. Ook Kopenhagen (5 ptn) blijft in de running voor de tweede plaats in de groep. Kopenhagen-Bordeaux en Slavia-Zenit zijn de affiches op de slotspeeldag.

In groep E was enkel Arsenal al zeker van een Europese lente. De Gunners gingen in Kiev met 0-3 winnen tegen Vorskla Poltava en zijn zo zeker van groepswinst. Ook Sporting stoot door, na een 1-6-overwinning op het veld van Qarabag. Oude bekende Abdoulaye Diaby, vorig seizoen nog spits van Club Brugge, nam in Azerbeidzjan twee treffers voor zijn rekening.

Real Betis is in groep F de eerste ploeg die zich verzekert van een plaats bij de laatste 32. De Spaanse club hield Olympiacos af met 1-0, getekend Sergio Canales (39.). Milan maakte het zichzelf tegen het Luxemburgse ploegje Dudelange onnodig moeilijk, maar boog een 1-2 achterstand alsnog om in 5-2-winst. De Rossoneri (10 ptn) staan er ook goed voor, maar mathematisch zijn ze nog niet geplaatst. Op de slotspeeldag moeten ze nog vol aan de bak op bezoek bij Olympiacos (7 ptn). De Grieken moeten beter doen dan de 3-1 verliespartij in Milan om alsnog door te stoten.

Dinamo Kiev stelde in poule K de groepswinst veilig na een 0-1 overwinning tegen rechtstreekse concurrent Astana. De Kazakken (8 ptn) staan er goed voor om de tweede plaats te pakken. Rennes (4 ptn) en Jablonec (3 ptn) kijken elkaar later op de avond nog in de ogen.