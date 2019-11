EUROPA LEAGUE. AZ naar volgende ronde na sensationele slotfase - Dendoncker speelt gelijk met Wolves bij Braga LPB

28 november 2019

21u24

AZ heeft zich tegen Partizan Belgrado na een sensationele slotfase geplaatst voor de 1/16de finales in de Europa League. De club uit Alkmaar keek lange tijd tegen een 0-2-achterstand aan. Asano en Soumah zorgden nog voor het halfuur voor een dubbele Servische voorsprong. Kort na de pauze was Partizan een paar keer dicht bij 0-3. De paal en Bizot voorkwamen een grotere achterstand voor de thuisploeg. Dankzij invaller Druijf pakte het nummer twee uit de eredivisie toch nog het vereiste punt voor kwalificatie. Druijf kwam in de 88ste minuut en in de extra tijd tot scoren. AZ speelde in die fase al met tien man na een tweede gele kaart voor aanvaller Boadu.

Leander Dendoncker, 90 minuten op het veld, heeft met Wolverhampton 3-3 gelijkgespeeld in het Europa League-duel op het veld van Braga. Horta opende al vroeg de score voor de thuisploeg, maar nog voor de rust stond het 1-3 voor de Wolves na treffers van Jimenez, Doherty en Traoré. Braga knokte zich terug in de wedstrijd dankzij een goal van Paulinho. Tien minuten voor tijd bracht Fransergio de stand weer in evenwicht. Dankzij het gelijkspel blijft Braga aan de leiding in groep K met 11 punten, de Wolves volgen met 10. Beide clubs waren al zeker van de kwalificatie.

AS Roma zette een belangrijke stap op weg naar de volgende ronde. Het elftal van trainer Paulo Fonseca won in Istanbul van Basaksehir met 0-3. Borussia Mönchengladbach was in de andere groepswedstrijd te sterk voor het Oostenrijkse Wolfsberger AC: 0-1. Met nog één speeldag te gaan hebben Gladbach en AS Roma acht punten. Basaksehir volgt met zeven punten. Wolfsberger is met vier punten uitgeschakeld.