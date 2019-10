Europa League. AZ houdt doelpuntenkermis Astana, Dendoncker wint in Bratislava



24 oktober 2019

AZ wint met 6-0 tegen Astana, United met de hakken over de sloot

Onze landgenoot Stijn Wuytens heeft met AZ doelpuntenkermis gehouden. In Den Haag klopten de Alkmaarders het Kazachse zwakke broertje FC Astana met ruime cijfers: 6-0. Er stond in het stadion van ADO maar één ploeg op het veld. Wijndal plaatste een eerste waarschuwingsschot op de kruising. Vanaf de stip brak AZ wel de ban. Koopmeiners trapte een penalty feilloos binnen. Boadu tikte net voor rust van dichtbij de 2-0 in doel. Na de pauze duurde het even voor de Nederlanders opnieuw scoorden, maar in het laatste kwartier liep de score toch verder op. Stengs, Koopmeiners, Sugawara en Idrissi stonden aan het kanon. Wuytens werd in de 80ste minuut gewisseld bij AZ, dat met 5 op 9 naar de tweede plek springt. Manchester United, dat Partizan versloeg met 0-1, leidt met 7 punten.

Wolves winnen in Bratislava

Wolverhampton ging in Bratislava bij de verrassende co-leider Slovan op zoek naar een 6 op 6, maar liep al snel achter de feiten aan. De thuisploeg domineerde in de eerste helft en de 1-0 van Sporar na dik tien minuten wedstrijd was dan ook terecht. Pas na de pauze kon Wolves het evenwicht herstellen met de inbreng van Traore. Saiss verraste de Slovaakse doelman op het uur met een hobbelend afstandsschot. Na een duwfout in het strafschopgebied zette Jimenez de 1-2 vanaf de penaltystip op het scorebord. Dendoncker mocht het slotkwartier volmaken. Daarin pakte Jota nog een rode kaart, maar Wolverhampton hield de voorsprong vast. Dendoncker en co. rukken op naar de tweede plaats na Braga (7 ptn) en voor Slovan (4 ptn). Het puntenloze Besiktas, dat met 1-2 verloor van Braga, sluit de rij.

