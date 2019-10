Europa League. AZ houdt doelpuntenkermis Astana, Dendoncker wint in Bratislava, Arsenal op de valreep



DMM

24 oktober 2019

23u40

Bron: Belga 0

Arsenal met de hakken over de sloot

In de andere wedstrijd in poule F vermeed Arsenal op de valreep puntenverlies tegen het Portugese Vitoria Guimaraes. De Gunners stonden lang 1-2 in het krijt, maar invaller Pepe draaide de scheve situatie om met twee rake vrije trappen in de laatste tien minuten. Het werd 3-2 in Londen. Arsenal voert met 9 op 9 de stand aan. Daarna volgen Frankfurt (6), Standard (3) en het puntenloze Guimaraes.

AZ wint met 6-0 tegen Astana, United met de hakken over de sloot

Onze landgenoot Stijn Wuytens heeft met AZ doelpuntenkermis gehouden. In Den Haag klopten de Alkmaarders het Kazachse zwakke broertje FC Astana met ruime cijfers: 6-0. Er stond in het stadion van ADO maar één ploeg op het veld. Wijndal plaatste een eerste waarschuwingsschot op de kruising. Vanaf de stip brak AZ wel de ban. Koopmeiners trapte een penalty feilloos binnen. Boadu tikte net voor rust van dichtbij de 2-0 in doel. Na de pauze duurde het even voor de Nederlanders opnieuw scoorden, maar in het laatste kwartier liep de score toch verder op. Stengs, Koopmeiners, Sugawara en Idrissi stonden aan het kanon. Wuytens werd in de 80ste minuut gewisseld bij AZ, dat met 5 op 9 naar de tweede plek springt. Manchester United, dat Partizan versloeg met 0-1, leidt met 7 punten.

Wolves winnen in Bratislava

Wolverhampton ging in Bratislava bij de verrassende co-leider Slovan op zoek naar een 6 op 6, maar liep al snel achter de feiten aan. De thuisploeg domineerde in de eerste helft en de 1-0 van Sporar na dik tien minuten wedstrijd was dan ook terecht. Pas na de pauze kon Wolves het evenwicht herstellen met de inbreng van Traore. Saiss verraste de Slovaakse doelman op het uur met een hobbelend afstandsschot. Na een duwfout in het strafschopgebied zette Jimenez de 1-2 vanaf de penaltystip op het scorebord. Dendoncker mocht het slotkwartier volmaken. Daarin pakte Jota nog een rode kaart, maar Wolverhampton hield de voorsprong vast. Dendoncker en co. rukken op naar de tweede plaats na Braga (7 ptn) en voor Slovan (4 ptn). Het puntenloze Besiktas, dat met 1-2 verloor van Braga, sluit de rij.

Celtic zet scheve situatie recht tegen Lazio

Celtic Glasgow heeft een knappe thuiszege geboekt tegen het Italiaanse Lazio. “The Bhoys” bogen een 0-1 achterstand op Celtic Park in de tweede helft nog om naar 2-1 winst. Boli Bolingoli-Mbombo stond 85 minuten tussen de lijnen bij de Schotten, die de stand in groep E aanvoeren. In een evenwichtige partij klommen de Romeinen op het juiste moment op voorsprong. Met een snoeihard schot legde Lazzari de 0-1 ruststand vast. Beide ploegen gingen op zoek naar hun tweede overwinning op rij in de poule. Celtic kwam via Christie langszij en in de slotminuten deed Jullien het Celtic Park ontploffen. De verdediger torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en knikte de 2-1 tegen de touwen. Op hetzelfde moment ging het Roemeense Cluj met 0-1 winnen bij het Franse Rennes, dat de eerste helft met tien en de tweede helft met negen man afwerkte. Celtic is in groep E leider met 7 punten, gevolgd door Cluj (6), Lazio (3) en Rennes (1).

Dudelange niet opgewassen tegen Sevilla

In groep A werd het Belgisch getinte Dudelange helemaal van de mat gespeeld in Sevilla. Coach Bert Crasson gaf in Andalusië een basisplaats aan zes landgenoten: Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari, Sabir Bougrine, Kobe Cools, Thibault Lesquoy en Charles Morren. Zij zagen ook tegen een B-elftal van Sevilla sterretjes, maar bleven wel van een pandoering gespaard. Na de pauze legden Vazquez en El Haddadi de 3-0 eindstand vast. De andere poulematch tussen Qarabag en APOEL eindigde op 2-2. Sevilla (9 ptn) leidt in groep A voor Qarabag (4), Dudelange (3) en APOEL (1).

Meer over AZ

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Celtic

Lazio

Dudelange