EUROPA LEAGUE. Arsenal zet scheve situatie recht tegen Franse middenmoter, Sevilla en Inter uitgeschakeld

14 maart 2019

22u56 1 Europa League Vanavond werden de acht terugwedstrijden in de achtste finale van de Europa League gespeeld. Hoe verliepen die partijen? Een overzicht.

Slavia Praag stunt tegen Sevilla

Sevilla raakte in eigen huis niet voorbij Slavia Praag (2-2), en ook vandaag hadden de Spanjaarden het niet onder de markt. Michael Ngadeu-Ngadjui bracht de Tsjechen in minuut veertien op voorsprong. Op slag van rust trapte Wissam Ben Yedder de bezoekers vanaf de stip op gelijke hoogte: 1-1.

Na de koffie opnieuw een strafschop, deze keer in het voordeel van Slavia. Tomas Soucek liet z’n elfmeter niet liggen: 2-1. Munir El Haddadi reageerde niet veel later met een fantastische volley: 2-2. Wat een goal.

Sevilla had verlengingen nodig tegen de Tsjechen. Franco Vázquez verzilverde in de 98ste minuut een prima voorzet van Quincy Promes: 2-3. Maar Slavia gaf zich niet gewonnen, Mick van Buren hing de bordjes zowaar weer gelijk: 3-3.

Spanning troef in de slotfase. Het thuispubliek geloofde in een stunt. En in minuut 120 zorgde Ibrahim Traoré voor een enorme verrassing: 4-3. Wow. Slavia schakelde een ronde eerder ook al Racing Genk uit.

Arsenal zet scheve situatie recht tegen Rennes

Arsenal liep in Rennes een pijnlijke 3-1-nederlaag op. Werk aan de winkel voor de Gunners tegen de Franse middenmoter. Hun start hadden ze alvast niet gemist. Pierre-Emerick Aubameyang opende reeds in de vierde minuut de score. De remonte was ingezet.

Nog voor het kwartier kopte Ainsley Maitland-Niles de 2-0 binnen. Weliswaar op aangeven van Aubameyang, die buitenspel stond bij die fase. Maar het doelpunt telde. Feest in het Emirates Stadium, al bleef het opletten voor de Londense club.

M’Baye Niang trof vroeg in de tweede helft de paal. Ei zo na de 2-1. Even schrikken, maar twintig minuten voor affluiten duwde Aubameyang de 3-0 tegen de netten. Arsenal bekert verder.

De Black Panther schiet de Gunners naar de kwartfinale! 🎭🤣 @Aubameyang7

Hazard-loos Chelsea geeft Dinamo Kiev pak rammel

Eden Hazard kreeg net zoals in de heenmatch (3-0) rust bij Chelsea. En de Londenaren hadden onze Rode Duivel tegen Dinamo Kiev wederom niet nodig. Na amper vijf minuten tikte Olivier Giroud het leer na een hoekschop eenvoudig binnen. Een halfuur later maakte de Fransman er 0-2 van na een heerlijke voorzet van Marcos Alonso. Die laatste pikte op slag van rust ook z’n goaltje mee: 0-3.

Na de pauze trof Sergiy Sydorchuk de paal, het daaropvolgende doelpunt van Denys Garmash werd wegens buitenspel afgekeurd. ‘t Zat Dinamo niet mee. Aan de overkant was het dan weer wél prijs. Giroud kopte z’n derde van de avond tegen de touwen - de spits is tevens met negen treffers de topschutter in de Europa League. Een kwartier voor affluiten legde Calum Hudson-Odoi de 0-5-eindstand vast. Een afstraffing.

✅ Perfecte hattrick (linkervoet, rechtervoet, kopbal)

✅ 9 doelpunten in 9 wedstrijden

✅ Topschutter in de Europa League



.@_OlivierGiroud_ verkeert in bloedvorm! 🔥🤟

Mertens en co stoten ondanks nederlaag door

Dries Mertens begon aanvankelijk op de bank tegen Salzburg, maar moest na een blessure van Lorenzo Insigne tijdens de opwarming alsnog aan de aftrap verschijnen. En nog voor het kwartier klom Napoli op voorsprong. Arek Milik trof raak met een fraaie halve omhaal.

Tien minuten later kwam Salzburg dankzij een cadeautje op gelijke hoogte. Munas Dabbur strafte dom balverlies van Allan af: 1-1. Geen ramp voor de Italianen, zeker niet aangezien ze de heenwedstrijd met 3-0 wonnen.

Halverwege de tweede helft gleed Fredrik Gulbrandsen de 2-1 binnen. Net voor affluiten schoot ook Christoph Leitgeb raak: 3-1. Een mooie overwinning voor Salzburg, maar Mertens en co staan in de kwartfinales van de Europa League.

Inter gewipt door Eintracht Frankfurt

Radja Nainggolan ligt nog steeds in de lappenmand en was er dus ook vandaag niet bij tegen Eintracht Frankfurt. De ploegmakkers van onze landgenoot keken al na zes minuten tegen een 0-1-achterstand aan. Luka Jovic liet Samir Handanovic kansloos met een beheerste lob. Frankfurt virtueel geplaatst na het doelpuntloos gelijkspel in de heenmatch. Inter probeerde na rust het tij te keren, maar de Duitsers gaven hun voorsprong niet meer uit handen. Frankfurt stoot door, Inter ligt eruit.

Valencia vermijdt uitschakeling in blessuretijd

Valencia verdedigde in Rusland een 1-2-voorsprong tegen Krasnodar. In minuut twaalf leek Ari de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd wegens hands afgekeurd. Een zucht van opluchting bij de Spanjaarden.

Nadien bleef de 0-0 lange tijd op het bord, tot Suleymanov met een geweldige treffer in minuut 85 de ban brak in het Krasnodar Stadium: 1-0. De Russen leken op weg naar de kwartfinales, tot Gonçalo Guedes in de blessuretijd het thuispubliek stil kreeg: 1-1.

Een combinatie van kracht en precisie! ⚡🎯

Benfica pas na verlengingen voorbij Dinamo Zagreb

Benfica leed een ietwat verrassende 1-0-nederlaag in Dinamo Zagreb. De Portugezen hadden vandaag iets recht te zetten, al verscheen Benfica niet met z’n beste elftal aan de aftrap. Soit. De ingevallen Jonas trapte de thuisploeg in de tweede helft op voorsprong: 1-0, meteen ook de stand na negentig minuten.

In de eerste verlenging ramde Francisco Ferreira het leer voorbij Dominik Livakovic: 2-0. Niet veel later zette Alex Grimaldo Benfica met een fraaie uithaal op rozen: 3-0. En dat een minuut nadat Dinamo -na rood van Petar Stojanovic- met z’n tienen viel. Een spectaculaire ommekeer viel er niet meer te beleven. Benfica mag mee de trommel in.

Villarreal ook in return de betere van Zenit

Villarreal won de heenmatch op het veld van Zenit met 1-3 en stond zo vooraf met anderhalf been in de kwartfinales van de Europa League. En of de terugwedstrijd overbodig was. Gerard Moreno opende op het halfuur de score. Carlos Bacca tekende kort na rust voor de 2-0. In de blessuretijd was Branislav Ivanovic nog goed voor de eerredder 2-1. Villarreal schaart zich probleemloos bij de laatste acht, het Europese avontuur van Zenit zit erop.