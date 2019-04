EUROPA LEAGUE. Arsenal klopt Mertens na geweldige eerste helft - Chelsea zwoegt maar wint - Opvolger van Ronaldo palmt iedereen in met hattrick GVS

11 april 2019

22u51 2 Europa League Vanavond stonden de heenwedstrijden van de kwartfinales uit de Europa League op het menu. Dries Mertens en Napoli moeten volgende week vol aan de bak na een 2-0-nederlaag tegen Arsenal. Chelsea nam in het slot de maat van Slavia Praag én Benfica-talent João Félix kroonde zich tot jongste hattrickmaker ooit in de Europa League. Een overzicht.

Arsenal wint van Mertens na geweldige eerste helft

Arsenal was vanaf minuut één agressiever, scherper en frivoler. Twee pogingen van Nacho Monreal draaiden nog op niets uit, maar op het kwartier was het raak. Özil vond de ruimte na een knappe pirouette, Lacazette speelde doodleuk door de beentjes en Ramsey kon oog in oog met Napoli-doelman Meret niet meer missen. Napoli werd onder de voet gelopen, tien minuten later stond de dubbele Engelse voorsprong op het scorebord. Torreira kapte en schoot, via het been van ex-Genkenaar Koulibaly ontplofte het Emirates Stadium een tweede keer. De Italianen deden niets, konden niets. Dries Mertens stond erbij en keek ernaar. Aubameyang en Lacazette vergaten nog voor rust het genadeschot uit te delen, Insigne miste dan weer een huizenhoge kans om de aansluitingstreffer binnen te werken. 2-0.

Na de pauze was het allemaal wat minder spectaculair. Napoli probeerde de bakens te verzetten, maar knutselde weinig tot geen kansen in elkaar. De 2-1 van Insigne werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Aan de overzijde vermeed Meret een tweede treffer van de avond van Ramsey. Na 65 minuten ging Mertens naar de kant, waarna Meret nog maar eens de meubels redde. Hij dook een stuitende bal van Aubameyang in corner. Zielinski tikte dan weer over en naast. Veel goeie wil na de pauze bij de Napolitanen - dat wel - maar na de 2-0 wacht volgende week heel wat werk.

Chelsea met invaller Hazard wint nipt van Slavia

Chelsea dacht op bezoek bij Genk-killer Slavia Praag de klus zonder Eden Hazard te klaren: de vermoeidheid zat nog in de benen. In een evenwichtige eerste helft kwam de grootste kans van de voet van Willian. De Braziliaan trapte vol op de dwarsligger. Voorts veel middenveldspel en weinig animo, zo gaat dat als Eden er niet bij is.

Ook na rust weinig beterschap, dus bracht coach Sarri z’n sterspeler rond het uur in. Het was evenwel Rudiger die voor het grootste gevaar na de pauze zorgde, maar Kolar had een prachtredding in huis. Ook aan de overkant viel een dot van een kans, maar Chelsea-doelman Kepa redde enig mooi op een al even fraaie knal van Ibrahim Traoré. Voorts nog een terechte afgekeurde goal van Jorginho - daar bleef het lang bij. Tot Marco Alonso vier minuten voor affluiten ‘The Blues’ bevrijdde: 0-1.

Gedoodverfde opvolger Ronaldo steelt de show met hattrick

Benfica ontving Eintracht Frankfurt, en de Duitse revelatie klom ei zo na heel snel op voorsprong. Luka Jovic, de Servische goalgetter met een verleden bij de Portugezen, talmde echter te lang. Nadien liet Evan Ndicka het nummer vier uit de Bundesliga in de steek. Een duw van de 19-jarige verdediger veroorzaakte een penalty, Ndicka mocht bovendien vervroegd gaan douchen. João Félix - het grootste Portugese fenomeen sinds Cristiano Ronaldo - knalde binnen. Maar Jovic - wie anders? - bracht de bordjes weer gelijk. Opnieuw Félix - dit keer met een heerlijke afstandspegel - had snel een antwoord in huis en zorgde voor de 2-1-ruststand.

Joao Felix 🕵😍 pic.twitter.com/TJu4SzPPzp Invincibles 49 Kroenke Out(@ RedArmy_49) link

Na het kwartier pauze stond het binnen de minuut ei zo na 3-1, maar Rafa Silva raakte de paal. Het was uitstel van executie, Rúben Dias knikte even later op een corner raak. De assist was van... Félix. En nog voor het uur was de hattrick van het wondertalent een feit. Meteen de jongste die dat voor elkaar kreeg in de Europa League. Gonçalo Paciência zorgde voor de 4-2-eindstand en misschien zelfs nog een spannende return. Maar alle aandacht ging naar één man: João Félix.

⚽⚽⚽ - João Félix is the youngest player to score a Europa League hat-trick



19-152 - João Félix

19-219 - Marko Pjaca

20-223 - Paco Alcácer

21-087 - Harry Kane

21-282 - Romelu Lukaku#UEL #BenficaSGE Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

Valencia pakt zege in het slot

Valencia klom vroeg op voorsprong tegen de landgenoten uit Villarreal. Daniel Parejo miste na zes minuten een penalty, maar Gonçalo Guedes was wél wakker en tikte de rebound binnen. Toch hingen de bordjes aan rust gelijk, Santi Cazorla benutte op zijn beurt een pingel. Even later mikte de smaakmaker ook nog een vrije trap net naast de kruising. Ook na de pauze ging het goed over en weer, Daniel Wass en Guedes hadden uiteindelijk het laatste woord. In blessuretijd zorgden zij in twee minuten tijd voor de 1-3 voor Valencia, dat met anderhalf been in de halve finale staat.

Alle heenwedstrijden worden op donderdag 18 april gespeeld.