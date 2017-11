Essevee zorgt voor eerste Belgische overwinning in Europa Dries Mombert

22u57 22 BELGA Zulte Waregem mocht een feestje bouwen in de GelreDome. Europa League Zulte Waregem heeft België een eerste Europese overwinning bezorgd. In een ware cupmatch zette Essevee thuisploeg Vitesse met 0-2 opzij. Beide ploegen beëindigden de wedstrijd met z'n tienen.

In een overdekte GelreDome begon Zulte Waregem vrank en vrij aan de wedstrijd. Essevee drukte Vitesse meteen achteruit en na drie minuten stond het warempel 0-1. Baudry liep zich slim vrij aan de tweede paal en na een korte carambole hing de vroege opener tegen de touwen.

Dury en de zijnen zaten op rozen. Zeker toen Kaya met een vrije trap op weg leek naar de dubbele voorsprong. De paal gooide helaas roet in het eten en zo kon Vitesse zich langzaam maar zeker herstellen. Bostyn moest zich tot tweemaal toe reppen om een snelle gelijkmaker te verhinderen.

Plots kregen we een echte cupwedstrijd in Arnhem. De Fauw ontsnapte aan een penalty, terwijl Madu even later tegen een tweede gele kaart aanliep. Vitesse rook bloed, maar een uitstekende Rashica vond tot tweemaal toe het doelhout op zijn weg. Geen geluk voor Vitesse, Zulte Waregem kon met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in trekken.

ANP Pro Shots Essevee wint met 0-2 in Arnhem.

Na de pauze bleven beide teams de strijd niet schuwen. Matavz kwam met een eerste verwittiging, Bruns zag zijn gelijkmaker terecht afgekeurd wegens buitenspel. Op het uur volgde een nieuw kantelpunt. Büttner verkocht Coopman een zwaaiende hand in het gezicht. Douchen, oordeelde ref Aranovskiy.

Zulte Waregem hervond zijn adem. Coopman vond na een sluwe loopactie Kaya en de ex-Vitesseman haalde zijn gram met een uitgekiend schot: 0-2. Daarna eiste de scheidsrechter opnieuw een hoofdrol op. Bruns dacht de gelijkmaker binnen te duwen, maar tot ontsteltenis van heel Arnhem zag Aranovskiy een lichte duwfout.

Geen aansluitingstreffer dus voor Vitesse en die zou er uiteindelijk ook niet meer komen. De Nederlanders vonden maar geen antwoord op de Waregemse overlevingstrategieën en zo bleef de 0-2 op het bord staan. Meteen de eerste Belgische overwinning van het seizoen in Europa.

.@ESSEVEELIVE haalt de eerste Belgische zege in Europa van het seizoen binnen! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/WCeWH8Pw8T Play Sports(@ playsports) link

Photo News Kaya viert na de 0-2.

Lazio wint en plaatst zich voor volgende ronde

Lazio Roma heeft zich dan weer geplaatst voor de zestiende finales van de Europa League. De Romeinen wonnen voor eigen publiek hun vierde groepsduel tegen Nice op de valreep met 1-0. Na een Romeinse hoekschop kreeg Maxime Le Marchand in de slotminuut het leer ongelukkig tegen het hoofd, waardoor de bal in doel stuiterde. Een belangrijke goal voor Lazio, dat zich zo al verzekerde van de volgende ronde. Jordan Lukaku startte in de basis, maar werd na 73 minuten vervangen. Lazio won voorlopig al zijn wedstrijden in groep K en zit bij de laatste 32. Nice telt 6 punten en ziet Zulte Waregem na de 0-2 overwinning in Arnhem naderen tot op twee eenheden. Ook Vitesse (1 punt) is mathematisch nog niet uitgeschakeld.

Photo News Jordan Lukaku tegen Nice.