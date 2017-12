Essevee neemt in schoonheid afscheid van Europa: Leya Iseka knalt team naar 3-2-zege tegen Lazio en Jordan Lukaku Tomas Taecke

22u54 27 Photo News Europa League Een efficiënt Zulte Waregem heeft zijn Europa League-campagne afgesloten op een positieve noot. De laatste poulematch tegen een B-elftal van Lazio was dan wel overbodig, toch kan Essevee moed putten uit de 3-2-overwinning tegen de Italiaanse topclub.

Met een reeds uitgeschakeld Zulte Waregem en Lazio dat al zeker was van groepswinst, stond er weinig op het spel vanavond in het Regenboogstadion. Essevee kon wel wat vertrouwen opdoen in de zesde en laatste poulewedstrijd in de Europa League, waaraan het toch niet al te veel plezier heeft beleefd de voorbije maanden. In de competitie draait het momenteel vierkant voor Francky Dury en zijn team en dus was een goed resultaat in Europa meer welkom dan een nieuwe opdoffer. De coach van Essevee had de overbodige match liever niet gespeeld, maar dat was geen optie. Veel wisselmogelijkheden had Dury ook al niet: vier jongens waren out, vijf anderen waaronder Bossut niet speelgerechtigd. Bijgevolg kregen enkel Hamalainen en De Sart rust. Laziocoach Inzaghi had de voornaamste sterren zoals Milinkovic-Savic en Immobile thuis gelaten. Ook voor hen was dit Europese duel van ondergeschikt belang.

BELGA Jordan Lukaku speelde de hele wedstrijd bij Lazio.

De thuisploeg begon het best aan de wedstrijd. De Griekse ref ging niet in op de roep van Walsh om een vroege strafschop, toch kwam Essevee al in de beginfase op voorsprong. Kaya zwiepte de bal vanop rechts voor doel, waar De Pauw hoger klom dan zijn tegenstander en onhoudbaar binnen kopte. 1-0 voor Zulte Waregem na amper zes minuten - van een verrassend goeie start gesproken. Met de voorsprong op zak leunde Zulte Waregem al snel ietwat achterover, loerend op goeie counter in de hoop de voorsprong te verdubbelen. Verder dan een slap schot van Kaya kwamen de Zuid-West-Vlamingen evenwel niet. Aan de overzijde miste Crecco als bij wonder voorbije de tweede paal en werd de gelijkmaker van Palombi terecht afgekeurd wegens buitenspel. Diezelfde Crecco trapte op slag van rust nog eens van dichtbij in het zijnet, Zulte Waregem mocht best tevreden zijn met de voorsprong halverwege.

Photonews De Pauw mocht al snel vieren met een achterwaartse kopbal.

Dury en Essevee gingen vol voor de zege en dus kwamen met Hamalainen en De Sart twee sterkhouders binnen de lijnen. De eerste kans was opnieuw voor Zulte Waregem: Baudry kopte op voorzet van Kaya in de armen van Vargic. Lazio prikte tegen via Lukaku, die vanuit de rug van Walsh plots opdook voor een attente Bostyn. Essevee bleef met de regelmaat van de klok gevaarlijk en dat resulteerde op het uur in een tweede doelpunt. Hamalainen gooide een hoekschop voor doel, deze keer kon Heylen raak schieten. 2-0 voor Zulte Waregem, een knappe zege binnen handbereik.

BELGA

Gesteund door het thuispubliek bracht Essevee heel even meer strijd en overgave binnen de lijnen, toch was de dubbele voorsprong van korte duur. Een lange voorzet van Lukaku werd aan de tweede paal goed terugkomt tot bij Caicedo, die Lazio terug in de wedstrijd bracht. Halverwege de tweede helft schreeuwde gans Zulte Waregem om een rode kaart toen de doorgebroken De Pauw ten val werd gebracht. De Griekse ref had evenwel goed gezien dat de aanvaller te gretig het contact zocht na een foute eerste baltoets. Intussen nam de druk van Lazio toe met ook een snelle gelijkmaker als gevolg. De ingevallen Leiva pikte na zijn assist ook zijn doelpuntje mee. De middenvelder werkte een afgevallen bal hard met de hak voorbij Bostyn - weg was de voorsprong van Essevee.

AP Lucas (rechts) maakte gelijk.

AP

Daar waar iedereen een derde Romeinse treffer verwachtte, viel de goal uit het niets aan de overkant. Coopman bediende Leya Iseka, die knap wegdraaide en vervolgens prachtig in de bovenhoek trapte. Ondanks een zwak slothalfuur tankt Zulte Waregem dan toch wat vertrouwen met het oog op de competitie. Daarin trekt Essevee zaterdag naar STVV, waar een eventuele driepunter veel meer waard zou zijn dan die van vanavond tegen een fel verzwakt Lazio.

BELGA

Zulte Waregem opgelucht na zege tegen Lazio: "Eindelijk nog eens winnen"

Lazio was dan wel met een B-elftal naar Waregem afgereisd, toch was de vreugde er niet minder om in het kamp van Zulte Waregem. De zege heeft Essevee zichtbaar deugd gedaan na de ellendige reeks van nederlagen in competitieverband: “Je moet dit niet onderschatten ook”, aldus Nill De Pauw. “Er ontbraken wat spelers, maar zij die op het veld stonden verdienen nog steeds vijf keer meer dan wij”. Sander Coopman hoopt dan weer dat de overwinning een keerpunt zal zijn: “Eindelijk nog eens winnen. En dit tegen een goeie tegenstander”, was de middenvelder opgelucht. “Het was een match zonder belang en dan zie je dat we vrij en met vertrouwen spelen. Daarop hebben we geteerd in het begin van het seizoen. Je ziet dat je zo aan de match moet starten en moet durven spelen. Ik denk wel dat dit ons vertrouwen zal geven naar de match van zondag toe, al zullen de omstandigheden tegen STVV helemaal anders zijn. Hopelijk is dit een nieuw begin”.

BELGA