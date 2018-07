Enkele Genkenaars wilden dat Samatta strafschop gaf, Trossard hield voet bij stuk: "Wou me aan penaltylijst houden" Kristof De Cnodder

26 juli 2018

Een 5-0 zege, twee goals en een assist: Leandro Trossard had alle reden tot tevredenheid na de match tegen Esch. Trossard scoorde de 5-0 van op de stip, terwijl enkele ploegmaats hem aanmaanden om de bal aan de voordien onfortuinlijke Samatta te laten. "Ik sta eerste op de lijst en ik wou me aan die volgorde houden", aldus Trossard. "Stel dat Samatta ook nog eens een penalty had gemist: wat dan? Nu goed, Aly kan die paar missers wel plaatsen, hoor. In de kleedkamer bekijkt niemand hem daar trouwens scheef voor. Hij heeft hard gewerkt voor de ploeg en dat wordt geapprecieerd."

