Enkele absolute toppers, excentrieke trainers en uitzinnige fans: waarom u vanavond maar beter naar de finale van de Europa League kijkt Axel Brisart/Niels Vleminckx

16 mei 2018

08u53 0 Europa League Het Groupama Stadium is klaar voor een avondje Europees topvoetbal. De voetbaltempel van Lyon is het decor van de Europa League-finale tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid. Excentrieke trainers, uitzinnige fans én topspelers. Ontdek hier waarom u deze Europese finale echt niet mag missen.

Clash tussen topspelers

Antoine Griezmann

De fonkelende ster van dit Atlético. Snelheid, techniek, killerinstinct - Antoine Griezmann heeft het allemaal. Vandaag staat hij voor een symbolisch keerpunt in zijn carrière. Hij kan zijn eerste grote prijs winnen - Supercups tellen enkel op papier -, uitgerekend in Lyon, de stad waar het voor hem allemaal begon. De jonge Griezmann woonde drie kwartier verder in Macon en zat om de twee weken in de tribunes om Juninho en Sonny Anderson aan het werk te zien. «Mijn hele familie zal in het stadion zijn», aldus Griezmann. Door zijn kleine gestalte werd de Fransman als kind afgetest bij Lyon, waarna hij uitweek naar Real Sociedad en ontbolsterde in Spanje. Daarna is zijn verhaal in Madrid zo goed als zeker ten einde. Wanneer Barcelona roept, weiger je niet.

Jan Oblak

22 keer de nul gehouden in de Spaanse competitie. Amper 98 tegengoals op 160 bij Atlético - 0,61per match. Stats die beter dan illustere voorgangers David De Gea en Thibaut Courtois.

Het ontbreekt Jan Oblak eigenlijk maar aan twee dingen. Ten eerste: een degelijke voetbalnationaliteit. Slovenië is toch een beetje de Zeeman van voetballanden. Daarnaast is hij ook niet de best meevoetballende doelman - amper 35 procent van zijn passes komen aan (wel in de wetenschap dat hij vooral lange ballen speelt).

Maar veel belangrijker is zijn savepercentage: 85 procent van de schoten binnen het kader ranselt de Sloveen uit doel. Oblak mag zich op basis van de afgelopen drie seizoenen tot de absolute wereldtop van doelmannen rekenen. Met verschillende supersaves in de heenmatch tegen Arsenal legde hij de basis voor de kwalificatie voor de finale. Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Barcelona: geen topclub waar Oblak nog niet genoemd is. In zijn contract staat een clausule van 100 miljoen euro.

Fernando Torres

El Niño is te oud geworden. Eigenlijk is het vet al acht jaar van de soep. Sinds zijn ontbolstering als tiener bij Atlético Madrid, dat hij eigenhandig naar eerste klasse bracht, en zijn ontploffing als topspits bij Liverpool, is het steil bergaf gegaan. Gemiddeld een flauwe tien goals per seizoen. Allesbehalve cijfers van een topspits. Lang niet van het niveau van zijn concurrenten Diego Costa en Antoine Griezmann.

Beterschap is er niet in zicht. 34 jaar is Torres ondertussen. Zijn aflopend contract bij jeugdliefde Atlético wordt niet verlengd. Tegen zijn zin: "Ik had hier graag mijn carrière afgesloten." Maar Torres moet dus op zoek naar een laatste uitdaging - 't zal wel China worden, zeker? Maar eerst afscheid met de Europa League. "Het zou de pijn van mijn afscheid verzachten."

MARSEILLE

Dimitri Payet (31)

Een genie als hij zijn dagje heeft, Dimitri Payet. Met drie goals en zeven assists ook een groot aandeel in de finaleplaats van Marseille. Heeft alles om de x-factor van Marseille te worden in Lyon. Payet werd geboren op La Réunion en trok op zijn 12de naar Le Havre. Via Nantes, Saint-Étienne en Lille belandde hij in 2013 een eerste keer in Marseille. Twee jaar later waagde hij de overstap naar de Premier League en tekende hij bij West Ham. Nog geen half jaar later stond hij terug in de Zuid-Franse havenstad. De defensieve speelstijl van de Hammers vond hij ‘saai’.

Florian Thauvin (25)

Thauvin wordt in Frankrijk vaak vergeleken met Franck Ribéry. Een speler die met één actie een hele verdediging kan uitschakelen en eens op snelheid onhoudbaar is. Beproefde zijn geluk even in de Premier League bij Newcastle, maar kon daar nooit overtuigen. Werd nadien door Gunter Jacob teruggehaald naar Olympique Marseille en speelt dit seizoen de pannen van het dak in de Vélodrome. Was in 34 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 12 assists.

Adil Rami (32)

Schopte het van tuinier in Fréjus tot Frans international. De 32-jarige centrale verdediger met Marokkaanse roots werd na twee seizoenen Sevilla meteen vaste waarde centraal achterin bij Marseille waar hij aan de zijde van Rolando acteert. In het dagelijkse leven wandelt hij aan de zijde van actrice Pamela Anderson. Rami en de ex-Baywatch-ster zijn nu een jaar samen. Anderson verruilde haar stulpje in Malibu voor een optrekje in Marseille.

Krijgen we mooie goals te zien?

Zowel Marseille als Atlético maakten al enkele straffe doelpunten in deze Europa league. Zo knalde Payet de bal heerlijk binnen na een mooie dribbel tegen RB Leizig in de kwartfinale. Hij maakte in die wedstrijd overigens nóg een goal om u tegen te zeggen, maar die werd terecht afgekeurd na een fout van Mitroglou.

Payet just smashed this in only for it to be chalked off, what a hit! #MARRBL pic.twitter.com/WAf3Y6rnYv James 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔴🇺🇦(@ JGriersonLFC) link

En ook Atlético maakte een opvallend doelpunt. Niet zozeer de schoonheid springt in het oog, wel de snelheid. In hun kwartfinale tegen Sporting Lissabon kon Koke de openingstreffer binnentrappen na exact 23 seconden.

Pakt Torres zijn eerste trofee met Atlético?

Fernando Torres (34) kan vanavond zijn eerste grote prijs met Atlético Madrid winnen. U leest het goed, clubicoon Torres - die zondag zijn laatste match speelt voor Atlético - pakte in al die jaren nog geen enkele trofee met de club van z'n hart. El Niño scoorde in twee periodes (2001-2007 en 2015-2018) 116 keer in bijna 350 wedstrijden voor 'Los Colchoneros'.

De laatste maanden vertolkte Torres de rol van invaller, niet onlogisch natuurlijk gezien de concurrentie van Diego Costa en Antoine Griezmann. Hijzelf wilt zijn carrière graag afsluiten bij Atlético Madrid, maar past niet meer in de plannen van trainer Diego Simeone. Neemt publiekslieveling Torres vanavond afscheid in schoonheid?

De uitzinnige fans: sfeer gegarandeerd

De sfeer in het Stade Vélodrome van Marseille was ronduit impressionant tijdens de kwart en halve finale. De bijna 70.000 plaatsjes waren allemaal uitverkocht. De gezangen waren oorverdovend, bij goals ontplofte de tent. Geen twijfel dat er ook vanavond in Lyon genoeg Marseille-fans aanwezig zullen zijn om de sfeer te verzorgen.

Natuurlijk kunnen de Madrileense fans van Atlético niet achterblijven. Zelfs trainer Simeone - die de terugmatch van de halve finale tegen Arsenal vanop de tribune moest volgen - feestte duchtig mee met de supporters in het Wanda Metropolitano Stadion.

Excentrieke trainers Simeone en Garcia

Over Diego Simeone gesproken. De Argentijnse trainer zal ook de finale vanuit de tribunes moeten volgen. Simeone ging in de match tegen Arsenal door het lint. Hij beledigde de scheidsrechter Clément Turpin nadat die een tweede gele kaart had getrokken voor verdediger Vrsaljko. De ref stuurde Simeone vervolgens naar de tribunes. De trainer van Atlético werd door de UEFA voor vier wedstrijden geschorst. In de tribune of niet, Simeone is een topcoach. Hij kan vanavond zijn zesde trofee met Atlético pakken.

Ook Simeone's tegenstander van vanavond, trainer Rudi Garcia, is geen onbeschreven blad en houdt ook van drama. Twee weken geleden nog werd de trainer van Marseille helemaal gek nadat zijn ploeg geen penalty kreeg tegen Nice. Hij kan vanavond de derde prijs uit z'n trainerscarrière op z'n naam schrijven. De vorige twee (Ligue 1 en Coupe de France) won hij met Lille OSC in 2011.

Traditieclubs in Europa

Wat betreft Europese finales zijn Marseille en Atlético Madrid zeker niet aan hun proefstuk toe. Voor de Spanjaarden kan het al de derde eindzege in de Europa League worden, de Zuid-Fransen gaan in eigen land op zoek naar hun tweede Europese triomf. Lees er HIER alles over.