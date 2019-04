Engelse teams ook op dreef in Europa League: Hazard en co na doelpuntenfestijn voorbij Slavia, Arsenal schakelt Napoli en Mertens uit XC

18 april 2019

22u56 4 Europa League Vandaag stonden de terugwedstrijden van de kwartfinales in de Europa League op het programma. Chelsea rekende na een spektakelmatch af met Slavia Praag, Arsenal kegelde Napoli uit het toernooi. Ook Eintracht Frankfurt en Valencia stoten door. Net zoals in de Champions League zitten er twee Engelse ploegen bij de laatste vier. In de halve finales neemt Chelsea het op tegen Frankfurt, Arsenal kruist de degens met Valencia.

Chelsea en Hazard na doelpuntenfestijn tegen Slavia Praag naar halve finales

Eden Hazard begon in de heenmatch op de bank bij Chelsea, vandaag verscheen de Rode Duivel wél aan de aftrap tegen Slavia Praag. The Blues verdedigden in eigen huis een 1-0-bonus tegen de Tsjechen en kwamen vandaag al vroeg op rozen. Pedro rondde in de vijfde minuut een heerlijke aanval af: 1-0.

Niet veel later trapte de Spanjaard vanop een halve meter onbegrijpelijk tegen de paal. Een lachwekkende misser, maar via het hoofd van de ongelukkige Simon Deli belandde het leer alsnog tegen het net: 2-0. Een komische owngoal.

En ’t ging snel in Londen. Olivier Giroud maakte er na zeventien minuten 3-0 van. Voor de Fransman was het reeds zijn tiende treffer in deze Europa League-campagne. Nooit eerder wist een speler van Chelsea zoveel Europese goals in één seizoen te scoren.

De eerredder liet niet lang op zich wachten. Tomas Soucek knikte een hoekschop voorbij Kepa Arrizabalaga. Maar de Tsjechen waren nog niet uitgevierd of Pedro pikte z’n tweede van de avond mee: 4-1, meteen ook de ruststand op Stamford Bridge.

Na de koffie kreeg Petr Sevcik te veel ruimte, waarna hij de 4-2 in de korte hoek joeg. En plots stond de 4-3 op het bord. Diezelfde Sevcik gaf Kepa met een knappe knal geen kans. Dan toch nog spanning? Neen. In de slotfase werd er niet meer gescoord. Nog meegeven: Hazard -die enkele keren stevig werd aangepakt- werd in minuut 65 naar de kant gehaald.

Arsenal kegelt Napoli uit Europa League

Napoli stond voor een zware opdracht tegen Arsenal. De Engelsen waren in Londen met 2-0 te sterk, de Italianen hadden dus werk voor de boeg. Coach Carlo Ancelotti rekende echter niet op Dries Mertens, die vrede moest nemen met een plekje op de bank. Zijn ploegmakkers leken dan weer halverwege de eerste helft op voorsprong te komen via Arkadiusz Milik, maar het doelpunt van de Pool werd wegens buitenspel afgekeurd.

Geen 1-0, wél 0-1. Alexandre Lacazette vlamde een vrijschop vanop afstand in doel, Alex Meret stond aan de grond genageld. Ancelotti zag hoe zijn doelman niet helemaal vrijuit ging en krabde zich in de haren. Napoli moest prompt vier keer scoren om de uitschakeling te vermijden. Mission impossible.

Mertens viel na rust in en trof raak met de borst. Wéér ging het feestje niet door, aangezien aangever Kalidou Koulibaly werd afgevlagd wegens buitenspel. Bijzonder nipt. ‘t Mocht niet zijn voor Napoli. Eindstand: 0-1. Arsenal stoot door in de Europa League.

Eintracht Frankfurt zet scheve situatie recht (na buitenspelgoal) tegen Benfica

Supertalent João Félix loodste Benfica vorige week met een hattrick naar een 4-2-zege tegen Eintracht Frankfurt. Dat zat er deze keer niet in. ‘t Waren de Duitsers die in eigen huis op voorsprong kwamen. Ante Rebic raakte de paal, waarna Filip Kostic vanuit buitenspelpositie de 1-0 scoorde. En het doelpunt telde, aangezien er in de Europa League geen VAR aanwezig is.

Halverwege de tweede helft plaatste Sebastian Rode het leer in de verste hoek: 2-0. Nadien konden Félix en co geen doelpunt meer forceren, Eduardo Salvio raakte wel nog de paal. Pech. Benfica ligt er op basis van het aantal uitgoals uit, Eintracht Franfurt zit in de halve finales van de Europa League.

Valencia probleemloos voorbij Villarreal

Valencia nam in de heenmatch met 1-3 de maat van Villarreal en stond zo vooraf reeds met anderhalf been in de halve finales van de Europa League. Vandaag ging het ook vlot voor de Spaanse nummer zes. Toni Lato werkte al vroeg een fraaie volley tegen de touwen: 1-0. Weg spanning.

In de tweede helft zag Dani Parejo zijn vrijschop van richting veranderd worden, Andrés Fernández moest zich een tweede keer gewonnen geven. De overige minuten waren compleet overbodig. Valencia won zo ook de terugmatch van Villarreal: 2-0.